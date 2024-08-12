Yüzde 233 Zam Geldi! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Son dakika haberi… Yeni zam kararı çıktı. Temmuz ayında gelen zamlar bir bir Resmi Gazete’de yayınlanmaya devam ediyor. Bugün yeni karar çıktı. Yüzde 33 zam resmen onaylandı. Yeni zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak. İşte son dakika haberinin detayları…
Yurt dışı çıkış harcı ile ilgili yapılan düzenleme netlik kazandı. 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla birlikte, yurt dışı çıkış harcı 150 TL’den 500 TL’ye yükseltildi. Bu zam kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 10 gün sonra, yani 12 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışına çıkış yapan herkes, 500 TL’lik harç pulunu ödemek zorunda olacak. Bu harç miktarı, her yıl değerleme oranına göre artacak, bu da gelecek yıllarda harç bedelinin daha da yükselmesi anlamına geliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu zammın yürürlüğe girmesinden önce de yeni harç bedelinin ödenmesine imkân tanıyarak, vatandaşların 12 Ağustos’u beklemeden yeni fiyat üzerinden ödeme yapabilmesini sağlamıştı.
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