Prim Eksiği Olana Müjde! EYT’siz Yaş Şartsız 3600-4200-5400 Günle Erken Emeklilik Onaylandı

Prim eksiği nedeniyle EYT’li olamayanlar için tüm sınırlar kalkıyor. Artık EYT’siz, yaş şartsız, 3600-4200-5400 günle erken emeklilik mümkün. İşte şartlar ve detaylar…

EYT’siz Yaş Şartsız yeni emeklilik geliyor. Eksik primi olan, yaşı tutmayan milyonlarca kişi yeniden erken emeklilik biletini kapacak. Erken emeklilik için aranan prim gün sayısı 3600-4200-5400 gün olarak güncellendi. Peki yeni erken emeklilik hakkı kimleri kapsıyor. Erken emeklilik ne zaman çıkacak? İşte erken emeklilik bekleyenler için yeni düzenleme ve detaylar…

Erken emeklilik isteyen ancak eksik prim nedeniyle bu hayaline ulaşamayanlar için sürpriz haber geldi. Artık prim eksiği olanlar da emekli olabilecek. SGK’dan milyonlarca kişiyi kapsayan yeni emeklilik düzenlemesi hazır. EYT’yi kaçıranlar için resmen B planı hayata geçti. Yeni emeklilik düzenlemesi ile artık 3600-4200-5400 günle emeklilik imkanı tanınıyor. Üstelik emekli olamayanlara da toplu para iadesi var. İşte erken emeklilik için yeni düzenlemeler…

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ALTIN FIRSAT

SSK ve Bağ-Kurlu çalışanlara erken emeklilikte altın fırsat geldi. Prim günü eksik olanlar için borçlanma imkanı var. Kadın sigortalılar doğum borçlanması, erkek sigortalılar ise askerlik borçlanması yaparak eksik primlerini tamamlama şansına ulaşıyor. Yeni düzenleme sayesinde milyonlarca kişi prim günü eksik olsa da erken emeklilik şansı elde ediyor. SGK girişine bakılmaksızın borçlanma yapmak mümkün. Hem SSK’lı hem de Bağ-Kurlu çalışanlar borçalanma yapabiliyor.

KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

Yine 1999 öncesi SGK girişi olanlara da güzel bir haber var. EYT’yi kaçıran ve prim eksiği olanlar için borçlanma yöntemiyle erken emeklilik mümkün. Yani SGK, eksik primi olana borçlanma şansı da sağlıyor. Böylece yaş ve yıl şartını tamamlayarak erken emeklilik elde etmek mümkün.

KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEKLERİ NELER?

Kısmi emeklilik için SSK ve Bağ-Kurlu çalışanlara ayrı ayrı bazı seçenekler sunuluyor. Normal şartlarda SSK’lılar için 5.000 ile 5.975 prim gün şartı, Bağ-Kurlular için ise 7.200 prim gün şartı aranıyor. Ancak kısmi emeklilikte bu şart SSK’lılar için 3660, Bağ-Kurlular için ise 5.400 gün olarak değişiyor.

SGK TOPLU PARA İADESİ DE VERİYOR

Diğer yandan emeklilik için aranan şartları taşımayanlar için SGK’dan toplu para iadesi fırsatı da var. SGK, emekli maaşı için şartları sağlamayanlara dilekçe ile başvuru yapmaları halinde ödedikleri primin bir bölümünü geri iade ediyor.

Prim iadesi, emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim gün sayısını tamamlayamayan kişilere sunulan bir hak oluyor. Bu kişiler, SGK il merkezlerine ya da müdürlüklerine dilekçe vererek primlerini geri alabiliyor. Prim iadesinde iki seçenek bulunuyor. 2008 öncesi ödenen işçi ve işveren primleri iade edilirken 2008 sonrasında sadece işçi primleri iade ediliyor.