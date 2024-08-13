Emeklilere Müjde! İntibak Zammı Ve 4.800 TL İlave Ödeme Açıklandı

İntibak yasası bekleyen emeklilere müjde geldi. Son dakika haberi akşam saatlerinde duyuruldu. Hem intibak yasası onaylandı hem de ek ödeme müjdelendi. İşte detaylar…

Milyonlarca emekli için Temmuz ayı maaş zamları hayal kırıklığı yaratsa da yeni haberler gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin uzun zamandan beri beklediği müjde verildi. Hem intibak yasası geliyor hem de ek ödeme. SGK uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği haberi verdi. Emekliler arasındaki gelir adaletsizliği nihayet çözüme kavuşuyor. Özellikle 2000 sonrası emekliler bu karara çok sevinecek. Yeni ek zam belli oldu. 1 Eylül’den itibaren emekli maaşları yeniden değişecek. İşte emekliye ek zam son dakika gelişmesi…

Emekli maaşlarına yapılan zamların düşük kalması kadar emekliler arasındaki gelir adaletsizliği de sık sık gündem oluyor. Bu sorunun çözümü ise emeklilere intibak zammı yapılmasından geçiyor. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar yasada yapılan değişiklik ve aylık bağlama oranının ciddi anlamda düşmesiyle mağdur ve 2000 öncesi emekli olanlara göre çok daha düşük maaş alıyor. Bir süredir intibak yasası ile bu durumun çözüme kavuşacağı iddia ediliyordu. Beklenen müjde nihayet geldi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emeklilerin beklediği intibak zammı sürprizi açıkladı. Peki intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekliye ek zam ne zaman gelecek? İşte beklenen yeni zam haberi…

İNTİBAK YASASI EMEKLİLERE NELER GETİRECEK?

Bir süredir emekli maaşlarında yaşanan gelir adaletsizliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aylık bağlama oranının değişmesi nedeniyle 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasında ciddi bir gelir farkı oluştu. Kök maaş sorunu her maaş zammı döneminde de sık sık gündem oluyor. Bu sorunun çözümü ise intibak yasasından geçiyor. Yani 2000 sonrası emeklilere intibak zammı yapılması gerekiyor. İntibak yasası ile 2000 sonrası emeklinin kazancı ise maaşlarda adaletin sağlanması olacak. Yani intibak zammı, emekli maaşlarında yaşanan gelir adaletsizliğinin önüne geçecek ve böylece emekli maaşları eşitlenmiş olacak.

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EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Emekli intibak zammı iddiaları uzun süreden beri gündemde. Özellikle Ocak ve Temmuz aylarında yani emekli maaş zammı dönemlerinde bu konu sık sık dile getiriliyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz ise emekliye intibak zammı için tarih verdi. Yılmaz, kök maaş sorununun artık içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirterek, yeni maaş dönemine kadar yani Ocak ayından önce bu sorunun çözüme kavuşacağını ifade etti.

HANGİ EMEKLİLERE İNTİBAK ZAMMI GELECEK?

Milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası kabul edilirse özellikle 2000 sonrası emekliler için zam gelecek. Öngörülen zam miktarı ise şu anda 4.800 TL oldu. Ancak emekli intibak yasası için şu anda hükümetten net bir açıklama yok. SGK uzmanları çeşitli iddialarda bulunuyor fakat bu iddialar kulis bilgilerinden ibaret.