Sicil Affı Geliyor! Borcu Olanlara Müjde: Tarih Belli Oldu

Kredi notu düşük olan, bankaların kara listesinde olan, kredi borcu olan milyonlarca kişinin beklediği haber nihayet geldi. Sicil affı ve borç kapatma kredisi için TBMM’den onay çıktı. Kara listede olanlar çıkacak, borcu olanlar kolayca kapatacak. TBMM’nin yeni af müjdesi milyonları kapsıyor. Artık 100 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi ile borç yükünden kurtulmak mümkün. Üstelik sicil affı sayesinde kara listeden çıkarak kredi ve kredi kartı kullanmak da mümkün olacak. İşte yeni af müjdesi ve detaylar…
Sicil affı bekleyenler için müjde nihayet geldi. Torba yasa ile af ve borç kapatma kredisi geliyor. Cumhurbaşkanı onaylı yeni düzenlemeler TBMM’ye sunuldu. Bu düzenlemeler sayesinde milyonlarca kişi borç yükünden anında kurtulacak ve rahat bir nefes alacak. Peki sicil affı kimleri kapsıyor? Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? İşte sicil affı ve borç kapatma kredisi detayları…
Bankalardan kredi çeken, kredi kartı kullanan ancak borcunu ödeyemeyen kişilerin sayısı son yıllarda giderek artıyor. Özellikle pandemi sonrasında artan borçlar nedeniyle bir çok kişi bankaların kara listesine girdi. Sicil affı özellikle kara listeye girenler için önemli. Sicil affının çıkması durumunda kara listeden de çıkmak mümkün olacak. Böylece vatandaşların kredi sicili olumsuzdan olumluya dönecek.
Sicil affının yanı sıra borç kapatma kredisi de geliyor. Borcunu ödeyemeyenler için Cumhurbaşkanı Onaylı borç kapatma kredisi TBMM’ye geldi. Borç kapatma kredisi kapsamında kamu bankaları, başka bankalara borcu olanlara düşük faizli borç kapatma kredisi kullandıracak ve böylece vatandaşlar biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak daha kolay ve hızlı ödeme şansına sahip olacak. Borç kapatma kredisi kampanyasında üst limit 100 bin TL olarak belirlendi ve tüm kamu bankalarına yetki verildi. Bu sayede Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkban’a başvuru yapanlar 100 bin TL’ye kadar borçlarını tek bir çatı altında toplama ve ödeme imkanı yakalayacak.
Sicil affı ve borç kapatma kredisi düzenlemeleri torba yasa ile TBMM’ye sunuldu. Yakın zamanda düzenlemelerin kabul edilmesi ve hayata geçmesi bekleniyor.
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