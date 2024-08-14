Yüzde 40 Zam Onaylandı! Pazartesi Gününden İtibaren Geçerli

Son dakika haberi… Temmuz ayında yapılan peş peşe zamların ardından Ağustos ayında da zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa HGS alt limit fiyatlarına zam geldi. Son Olarak 1 Nisan tarihinde güncellenen HGS alt limit tutarları Pazartesi gününden itibaren yeniden değişiyor. Yüzde 40 oranında artış yapılan HGS’de yeni tarife Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Paralı otoyol ve köprülerde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girmek üzere. Nisan ayında yüzde 75 oranında artırılarak 175 liraya yükseltilen HGS alt limit fiyatları, Temmuz ayında yapılan köprü ve otoyol ücret zamlarının ardından bir kez daha güncellenecek. Yetkililer, bu güncelleme ile HGS kullanıcılarının geçişlerde bakiye yetersizliği yaşamalarının önüne geçmeyi hedefliyor.
HGS kullanıcılarının büyük çoğunluğu, yüklemelerini bankacılık uygulamaları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Son yapılan düzenleme ile bu uygulamalardaki otomatik yükleme tutarlarının da yeni alt limitlere göre ayarlandığı bildirildi. Bankaların, HGS üyeliği bulunan müşterilerine bu hafta içerisinde kısa mesaj ile bilgilendirme yapması bekleniyor.
Yapılan açıklamalara göre, HGS için güncellenen alt limit fiyatları 19 Ağustos itibarıyla geçerli olacak. Bu düzenleme ile birlikte 1. sınıf HGS ürünleri için otomatik yükleme tutarı 245 TL olarak belirlendi. Yeni düzenleme, kullanıcıların bakiye yetersizliği nedeniyle geçiş ihlali yaşamalarını önlemek amacıyla getirildi.
Bu yeni fiyatlandırma, özellikle sık sık otoyol ve köprü kullanan sürücüleri yakından ilgilendiriyor. HGS bakiyesinin yetersiz kalması durumunda oluşabilecek cezaların önüne geçmek adına belirlenen bu alt limit, kullanıcılar için bir güvence olarak görülüyor. Temmuz ayında yapılan köprü ve otoyol zamlarının ardından gelen bu düzenleme, sürücüler için ek maliyet anlamına gelse de, geçişlerde yaşanabilecek olası sorunları en aza indirmeyi amaçlıyor.
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