MGM Uyardı! O İllere Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. O illerde sağanak yağış bekleniyor. Yağış sırasında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısı yayınladı. MGM’den yapılan uyarıya göre bugün yurdumuzun Akdeniz kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yine Sinop ve Samsun çevrelerine de yağış uyarısı yapıldı. İşte son dakika MGM hava durumu uyarısı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış alacak. Sinop ve Samsun çevrelerinde ise akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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HAVA SICAKLIKLARI NORMALLERDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında genel olarak önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve kıyı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle batı kesimlerinde sıcak havaların etkisini sürdüreceği anlamına geliyor.

RÜZGAR UYARISI: MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da ise öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve rüzgarın etkilerine karşı tedbirli davranması önem arz ediyor.