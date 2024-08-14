Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

Tüm Emeklilere Ağustos Sürprizi: 3700 TL’lik Ek Zam Onaylandı!

Yayınlanma:
ABONE OL

Emeklilere sevindirici haber geldi. 3700 TL ilave zam onaylandı. Ağustos ayı bitmeden milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. İşte detaylar…

4A, 4B ve 4C emeklisi milyonlarca kişi hükümetten yeni zam haberi bekliyor. Özellikle de Temmuz ayında maaş zamlarının beklenenin altında olması emekliler tarafından yoğun tepki çekiyor. Maaşların yeniden güncellenmesi gündeme gelirken bir son dakika sürprizi de açıklandı. Sadece o emeklilere 3700 TL ilave zam gelecek. Üstelik yeni zam Ağustos ayı bitmeden geçerli olacak. İşte emekliler için son dakika yeni zam kararının detayları…

Türkiye’de milyonlarca emekli için sevindirici bir haber geldi. Temmuz ayında gerçekleştirilen maaş zamlarının ardından, ilave zam beklentisi taşıyan emeklilere sürpriz bir gelişme yaşandı. Kabine tarafından onaylanan yeni düzenleme ile 4A, 4B ve 4C emeklilerine 3700 TL’lik ek bir zam yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu zam sonrası emekli maaşları yeniden hesaplandı ve kuruşu kuruşuna belirlendi.

EK ZAM KARARI: KABİNE ONAYLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının yetersiz bulunması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir düzenleme daha hayata geçirildi. Kabinede alınan karar doğrultusunda, tüm emeklilere 3700 TL tutarında bir ek zam yapılacağı açıklandı. Bu düzenleme, milyonlarca emekli için bir nebze de olsa rahatlama sağlayacak.

İLGİLİ HABER Yüzde 40 Zam Onaylandı! Pazartesi Gününden İtibaren Geçerli

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NASIL OLACAK?

SGK tarafından yapılan son açıklamaya göre, 3700 TL’lik ek zam sonrası emekli maaşları yeniden hesaplanarak belirlendi. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler, zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Henüz kesin bir açıklama yapılmamakla birlikte, bu ek zammın Ağustos ayının son günlerinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kararın, önümüzdeki hafta içerisinde resmi gazetede yayınlanarak resmileşmesi öngörülüyor.

REFAH PAKETİ DÜZENLEMELERİ DE GÜNDEMDE

Ek zam kararının yanı sıra, emekliler için çeşitli refah paketi düzenlemeleri de gündemde. Bu paket kapsamında, emeklilere indirimli ve ücretsiz hizmetler sağlanacak. SGK, geçtiğimiz günlerde bu düzenlemeler hakkında detaylı bir açıklama yaparak, hangi hizmetlerin sağlanacağını tek tek sıralamıştı. Ancak, hazırlıkların henüz tamamlanmadığı ve ek düzenlemelerin de yakında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
13 Ağustos 2024
Sicil Affı Geliyor! Borcu Olanlara Müjde: Tarih Belli Oldu

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde. Sicil affı için onay çıktı. TBMM’den son dakika haberi var. O Tarihte borçlar siliniyor. Kredi notu düşük olan, bankaların kara listesinde olan, kredi borcu olan milyonlarca kişinin beklediği haber nihayet geldi. Sicil affı ve borç kapatma kredisi için TBMM’den onay çıktı. Kara listede olanlar çıkacak, borcu olanlar kolayca […]

Ekonomi
13 Ağustos 2024
Emeklilere Müjde! İntibak Zammı Ve 4.800 TL İlave Ödeme Açıklandı

İntibak yasası bekleyen emeklilere müjde geldi. Son dakika haberi akşam saatlerinde duyuruldu. Hem intibak yasası onaylandı hem de ek ödeme müjdelendi. İşte detaylar… Milyonlarca emekli için Temmuz ayı maaş zamları hayal kırıklığı yaratsa da yeni haberler gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin uzun zamandan beri beklediği müjde verildi. Hem intibak yasası geliyor hem de […]

Ekonomi
13 Ağustos 2024
Kademeli Emeklilik Onaylandı! Milyonlara Erken Emeklilik Çıktı

Kademeli emeklilik son dakika haberi… Müjde geldi, milyonlara erken emeklilik çıktı. Uzun zamandan beri beklenen kademeli emeklilik nihayet onaylandı. EYT yasası sonrası beklenen yeni erken emeklilik düzenlemelerinden haberler geliyor. Milyonlarca kişinin son dönemlerde en çok beklediği yasa olan kademeli emeklilik son dakika gelişmesi az önce açıklandı. SGK girişi 8 Eylül 1999 ve sonrası olanlara nihayet […]

Ekonomi
13 Ağustos 2024
Prim Eksiği Olana Müjde! EYT’siz Yaş Şartsız 3600-4200-5400 Günle Erken Emeklilik Onaylandı

Prim eksiği nedeniyle EYT’li olamayanlar için tüm sınırlar kalkıyor. Artık EYT’siz, yaş şartsız, 3600-4200-5400 günle erken emeklilik mümkün. İşte şartlar ve detaylar… EYT’siz Yaş Şartsız yeni emeklilik geliyor. Eksik primi olan, yaşı tutmayan milyonlarca kişi yeniden erken emeklilik biletini kapacak. Erken emeklilik için aranan prim gün sayısı 3600-4200-5400 gün olarak güncellendi. Peki yeni erken emeklilik […]

MGM Uyardı! O İllere Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

İBB Duyurdu: Metrobüs Yolunda 45 Gün Sürecek Çalışma Başlıyor

Türkiye’den Yangınla Mücadele Eden Yunanistan’a Destek

Suriye’de Şiddetli Deprem

Yüzde 233 Zam Geldi! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Kabe Manzaralı Kahvaltı Sosyal Medyada Gündem Oldu