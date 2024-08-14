81 ilde karar alındı! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisine para iadesi olacak

SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisi milyonlarca kişi için yeni karar çıktı. Tüm emeklilere toplu para iadesi yapılacak. Emekliye para iadesi için detaylar belli oldu.

Ziraat Bankası, emekli müşterileri için yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Ağustos ayı sonuna kadar bankanın müşterisi olan emeklilere toplu para iadesi yapılacak. Bankkart kullanıcısı olan emekliler için başlatılan yeni kampanya kapsamında ödenecek olan miktar 1000 TL olarak belirlendi. Emekliler Ziraat Bankası müşterisi olarak hem promosyon alma şansına sahip olacak hem de Bankkart ile harcadıkça kazanacak. İşte detaylar…

Emekliler İçin yeni fırsat Ziraat Bankası’nın geldi. Kamu bankası emekli müşterilerine özel yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Ziraat Bankası müşterisi olan emekliler 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatının yanında ek olarak para iadesi alabilecek. 81 ilde tüm emekliler için geçerli kampanya kapsamında Bankkart kullanıcısı olan emeklilere iade para verilecek. İşte emeklilere özel yani kampanyanın detayları…

ZİRAAT BANKASINDAN EMEKLİLERE BÜYÜK JEST

Emekli dostu bankalardan olan Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emekliler zaten promosyon fırsatından yararlanıyor. Ancak ek olarak Bankkart kullanıcısı olan emeklilere para iadesi de var. Yeni kampanyanın şartlarını duyuran Ziraat Bankası Bankkart kullanıcısı olan emeklilerin Bankrt pos cihazları ile yaptıkları 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL olmak üzere her ay 1000 TL’ye kadar para iadesi alabileceğiğini bildirdi.

EMEKLİNİN HESABINA EKLENECEK

Ziraat Bankası müşterisi olan emeklilere sağlanacak olan ek ödeme doğrudan Bankkart Lira olarak emeklinin hesabına eklenecek. Emekliler belirlenen süreler içinde kazandıkları Bankkart Liralar harcama şansına sahip olacak. Zamanında kullanılmayan Bankkart Liralar işe silinecek. Ziraat Bankası’nın yeni kampanyasına dair detayları Bankanın Web sitesinden öğrenebilir ve kampanyaya siz de dahil olabilirsiniz. Henüz Ziraat Bankası müşterisi olmayan emekliler de kampanyaya katılarak yeni müşteri olabilir. Yeni müşteri olan emekliler için bankanın promosyon fırsatları da devam ediyor.