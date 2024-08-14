En Düşük Maaş 35 Bin TL Oldu! Resmi Gazetede Karar Çıktı: 1 Eylülden İtibaren Geçerli

Son dakika haberi… En düşük maaşa yeni zam onaylandı. Karar bugünkü Resmi Gazetede çıktı. Artık en düşük maaş 35 bin TL oldu.

Son dakika yeni zam kararı alındı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında çıktı. En düşük maaş 35 bin TL oldu. Zamlı maaşlar 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Zam kararı büyük bir sevinçle karşılandı. İşte işçi zammı yeni gelişmeler…

İşçi maaşlarına zam haberi geldi. Asgari ücret zammı tartışmaları devam ederken belediye çalışanları için sevindirici haberler geliyor. Mart ayında yapılan yerel seçimlerin hemen ardından bir çok belediye işçilere zam kararı almaya başlamıştı. Bugün de belediye işçileri için yeni zam kararı çıktı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, zam haberini duyurdu. Belediye bünyesinde çalışan 5 bin 29 personel için zam yapılacağı açıklandı. MASKİ çalışanları için alınan zam kararı doğrultusunda en düşük işçi maaşı 25 bin TL oldu. İşte detaylar…

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, belediye çalışanlarını sevindiren bir maaş artışı haberi verdi. Başkan Zeyrek’in açıkladığına göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve belediyeye bağlı iştirak şirketlerinde çalışan toplam 5 bin 29 personele önemli bir maaş artışı yapılacak. Bu zamlarla birlikte en düşük işçi maaşı 35 bin TL’ye çıkarılırken, diğer ek ödemelerde de önemli artışlar gerçekleştirildi.

Maaşlar 35 Bin TL’ye Yükseliyor

Başkan Zeyrek, yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En düşük işçi maaşını 26 bin 500 TL’den 35 bin TL’ye çıkarıyoruz,” dedi. Ayrıca, günlük yevmiyelerin 666 TL’den 900 TL’ye, yakacak yardımının ise 1.200 TL’den 2.500 TL’ye yükseltildiğini belirtti. Tüm çalışanlara ayrıca 3 bin 588 TL enflasyon destek primi de verilecek.

Belediye Bütçesine Etkisi

Başkan Zeyrek, yapılan bu zamların belediye bütçesine önemli bir yük getireceğini ancak çalışanların refahını artırmak adına bu fedakarlığın yapılmaya değer olduğunu vurguladı. Zamların belediyenin aylık maaş giderlerini yaklaşık 73 milyon TL artıracağını belirtti. Zeyrek, ayrıca vergi dilimi ve rapor, izin gibi nedenlerle bazı çalışanların maaşında küçük düşüşler olabileceğini de ifade etti.

Çalışanlar İçin Önemli Bir Adım

Bu maaş artışları, Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Zeyrek’in açıklamaları, belediyenin çalışanlarına verdiği değeri ve onların refahını artırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Çalışanlar, bu zamlar sayesinde ekonomik koşullar karşısında daha rahat nefes alabilecekler.