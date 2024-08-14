Tarih verildi! Tüm Türkiye İçin Uyarı Yapıldı: Azor Sıcakları Geliyor

Son dakika haberi… Tüm Türkiye için yeni uyarı yapıldı. Bu defa Azor sıcakları geliyor. İşte yeni sıcakların tarihi…

Türkiye, Ağustos ayının son günlerinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Yaz aylarının son günlerinde başlayacak olan yüksek sıcaklıklar için uyarı geldi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, bu defa Azor sıcaklarının Türkiye’yi vuracağı bildirildi. Peki hava sıcaklıkları ne zaman yükselecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni son dakika uyarısı ile önümüzdeki hafta gelecek sıcak hava dalgası için uyarılarda bulundu. Bu defa Türkiye’yi Afrika sıcakları değil Azor sıcakları vuracak. Yeni hava durumu tahminlerine göre Ağustos ayının son haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde seyredecek. Peki sıcaklık artışı ne zaman başlıyor? İşte Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri…

TÜM TÜRKİYE İÇİN YENİ UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve güney bölgelerinde bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar konusunda uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar’ın açıklamalarına göre, özellikle batı ve güney kesimlerinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. İç kesimlerde ise gece sıcaklıklarının hafta ortasında mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

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AZOR SICAKLIĞI BATI VE GÜNEYİ KAVURACAK

Meteoroloji uzmanı Murat Acar, Ağustos ayı boyunca sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Güneybatı bölgelerinin Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağını vurgulayan Acar, bu hafta boyunca yurt genelinde yağış beklenmediğini ve Ağustos ayının kurak geçmeye devam edeceğini söyledi.

KUZEYDOĞU VE İÇ KESİMLERDE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Acar, kuzeydoğu bölgelerinde Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağını ve bu bölgelerde serin hava şartlarının hakim olacağını ifade etti. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bu durum, bu bölgelerdeki vatandaşlar için bir nebze serinlik getirebilir.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Ankara’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşacağını belirten Acar, kentte yağış beklenmediğini açıkladı. İstanbul için yapılan değerlendirmede ise, sıcaklıkların önümüzdeki üç gün boyunca mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı ve yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın artabileceği ifade edildi. İzmir’de ise bazı ilçelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, özellikle Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, rüzgarın etkilerine karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.