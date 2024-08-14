4A 4B 4C’li Emekliye Müjdenin Hası Geldi! 15-16-17 Ağustos’ta Çift Maaş Geliyor

4A 4B 4c’li Emekliye 15-16-17 Ağustos’ta çift maaş geliyor. Emeklilere müjde gibi haber akşam saatlerinde açıklandı.

Milyonlarca emekli, maaşları ile ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Özellikle Temmuz ayında emeklilerin zam beklentisi son derece yüksekti ancak beklendiği gibi olmadı. Yapılan zamlar emeklinin beklentisinin çok altında kalınca gözler ek ödemelere çevrildi. Bu akşam saatlerinde ise emeklinin yüzünü güldürecek ek ödeme müjdesi verildi. Emeklilere 15-16-17 Ağustos’ta çift maaş yatacak. İşte detaylar…

Türkiye’de emekliler, Ocak ve Temmuz aylarında aldıkları maaş zamlarının ardından Ağustos ayında da yeni avantajlarla karşı karşıya. Temmuz ayında yapılan enflasyon zammı ile maaşları artan emekliler, bu ay hem zam farklarını hem de çeşitli bankaların sunduğu promosyon ödemelerini alacak. Bu gelişmeler, emeklilerin ekonomik koşullarını bir nebze olsun iyileştirmeyi amaçlıyor.

MAAŞ ZAMLARI VE FARK ÖDEMELERİ

Ocak ayında yüzde 50’ye yakın bir maaş zammı alan emeklilerin, en düşük maaşı 10 bin TL’ye yükselmişti. Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye çıktı. Ağustos ayında ise emekliler, Temmuz ayında yapılan zam farklarını almaya başladı. Bu fark ödemeleri, Ağustos maaşlarıyla birleşerek emeklilere ekstra bir gelir sağlıyor.

BANKALARDAN CAZİP PROMOSYON FIRSATLARI

Emekli maaşlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler yalnızca zamlarla sınırlı kalmadı. Mart ayında kamu bankalarındaki emekli promosyon tutarları 8.000 TL ile 12.000 TL arasında artırılmış, özel bankalar ise bu tutarları 20.000 TL’ye kadar çıkarmıştı. Temmuz ayı sonunda bazı bankaların kampanyaları sona erse de, Ağustos ayında yeni promosyon kampanyaları devreye girdi. Bu kampanyalar kapsamında emekliler, bankalardan aldıkları promosyonlarla ek bir gelir daha elde edebiliyorlar.

ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B VE 4C EMEKLİLERİNE AĞUSTOS MÜJDESİ

SGK tarafından açıklanan Ağustos ayı maaş ödeme takvimine göre, 4C emeklileri zamlı maaşlarını ve fark ödemelerini ayın başında aldı. SSK emeklileri ise 17-25 Ağustos tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 26-28 Ağustos tarihleri arasında ödemelerini alacak. Bu tarihlerde, emekliler hem zamlı maaşlarını hem de fark ödemelerini hesaplarında görebilecek.