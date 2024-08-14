Ek İkramiye Jesti! Saat 21.00’de Milyonlara Müjde Verildi

Ek ikramiye müjdesi bu defa memurlar için açıklandı. Saat 21.00’de duyuru yapıldı. Maaşla birlikte ekstra ikramiye de hesaplara yatacak.

Son dakika haberine göre milyonlarca memurun maaşları yeniden düzenlendi. Memurlar için ek ikramiye kadarı alındı. Ek ikramiye ödemesinin tarihleri de açıklandı. Türkiye’deki milyonlarca memurun maaşları bu ay fazla yatacak. Peki memura ek ikramiye ne zaman yatacak? İşte memurlar için güzel haberin detayları…

Türkiye’de memurların mali haklarını iyileştirmek ve sendikal örgütlenmeyi teşvik etmek amacıyla yapılan yeni yasal düzenleme, 2 milyonu aşkın memuru doğrudan etkiliyor. Bu düzenleme ile sendikaya üye olan tüm memurlar, her ay 641 lira 81 kuruş tutarında toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Bu gelişme, memurların ekonomik koşullarını desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNİN YASAL GÜVENCEYE ALINMASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucunda daha önce iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi, Meclis’te yapılan yeni yasal düzenlemeyle yeniden yürürlüğe girdi. Kabul edilen madde ile bu ödeme yasal düzenleme kapsamına alınarak, sendikalı kamu görevlilerinin hakları güvence altına alındı. Artık, maaşlarından sendika kesintisi yapılan tüm memurlar, bu ikramiyeden yararlanabilecek.

YÜZDE 2’LİK BARAJ KALDIRILDI

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemeyle birlikte daha önce uygulanan yüzde 2’lik barajın kaldırıldığını belirtti. Bu değişiklik, sendikalı olan ve maaşlarından sendika kesintisi yapılan tüm memurların toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasının önünü açtı. Yüzde 2’lik barajın kaldırılması, sendikal örgütlenme sürecinde daha geniş bir katılım sağlayarak sendikal faaliyetlerin güçlenmesine olanak tanıyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ 15 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Türkiye genelinde toplam 2 milyon 251 bin 330 sendikalı memur bulunuyor ve bu da memurların %74,18’ine tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin, 15 Ağustos’ta maaşlarla birlikte ödenmesi planlanıyor.