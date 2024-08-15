SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Mühim Duyuru Geldi: 17-19 ve 25-27 Ağustos’ta Ödemeler Yatacak

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği tarihler açıklandı. Zamlı maaş ödemeleri, maaş farkı ödemeleri ve ek ikramiye ödemeleri o tarihlerde hesaplara yatacak. İşte detaylar…

Milyonlarca emekli, her ay olduğu gibi Ağustos ayı maaş ödeme takvimini araştırmaya başladı. 4C emeklileri zaten ayın ilk yarısında emekli maaşlarını aldı. Şimdi ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi araştırılmaya başlandı. Peki Ağustos 2024 emekli maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte emekliler için mühim tarihler…

Emeklilerin maaş ödemeleri, Ağustos ayı için en çok aranan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bu ay eksiksiz zamlı maaşlarını cebine koyacak. O nedenle de emekli maaşı ödeme günleri Ağustos ayında çok daha fazla araştırılıyor. Peki emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı mı? Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte SGK’dan emeklilere son dakika haberi…

İLGİLİ HABER Emekliye 7000 TL İkramiye Verilecek! Yeni Zam Onaylandı

EMEKLİLER İÇİN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında değişti. Ancak en düşük emekli maaşı zammı biraz geç kaldı ve Temmuz ayının son günlerinde yapıldı. O nedenle de emekliye maaş farkı ödemesi doğdu. Emekliler için maaş farkı ödemeleri Ağustos ayında yapılırken şimdi zamlı maaş ödeme günleri için araştırmalar başladı.

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş Ağustos ayının ilk gününden itibaren maaş ödeme takvimini araştırmaya başladı. Emeklilerin ödeme günleri genellikle her ay aynı tarihler oluyor. Ancak SGK, her ay maaş ödeme takvimini açıklıyor. Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme tarihleri de SGK tarafından açıklandı.

AĞUSTOS 2024 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklileri için maaş ödeme günleri belli oldu. Memur emeklisi vatandaşlar ayın ilk günlerinde emekli maaşlarını aldı. Emekli Sandığı emeklileri için maaş ödeme günleri 1-5 Ağustos arasındaydı. Şimdi ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş ödemeleri başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin emekli maaşları emekli tahsis numarası sonuna göre farklı günlerde yatıyor. SGK’dan yapılan açıklamaya göre Ağustos ayı ödeme günleri şöyle:

SSK Emeklisi: Emekli tahsis numarası sonuna göre maaş ödemeleri 17-25 Ağustos tarihleri arasında yatacak.

Bağ-Kur Emeklisi: Emekli tahsis numarası sonuna göre maaş ödemeleri 26-28 Ağustos tarihleri arasında yatacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Temmuz ayında emekli maaşı zamları açıklanmış ancak en düşük emekli maaşı zammı geç kalmıştı. O nedenle de emekliler için 2500 TL maaş farkı ortaya çıkmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için maaş farkı ödemeleri 7 Ağustos’ta tamamlandı. Ağustos ayında ise emekliler maaşlarını zamlı olarak alacak.