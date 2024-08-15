Türkiye’ye 16 Ağustos Uyarısı: Allah Sonumuzu Hayır Etsin

Türkiye’de Ağustos ayının 2. yarısı oldukça zor geçecek. Son bir haftadır etkili olan Poyraz yeniden yurdumuzu terk ediyor. Hava sıcaklıkları bir kez daha rekor seviyelere ulaşacak. Yüksek sıcaklıklar hem bunaltıcı havaları hem de kuraklık tehlikesini beraberinde getiriyor. Meteoroloji, 16 Ağustos ve sonrası için bir çok ile uyarı yaptı. Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak. Nem oranının da artması ile birlikte yurt genelinde yeni rekorların kırılması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos 2024 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Karadeniz’in bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle akşam saatlerinde etkili olacak.
Güney ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Örneğin, İzmir’de termometrelerin 37°C, Manisa’da ise 41°C’yi göstermesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır’da sıcaklıkların 42°C’ye kadar çıkması öngörülüyor.
Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturabilir. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.
Ankara: 19°C, 34°C – Az bulutlu ve açık.
İstanbul: 24°C, 31°C – Az bulutlu ve açık.
İzmir: 26°C, 37°C – Az bulutlu ve açık.
Manisa: 26°C, 41°C – Az bulutlu ve açık.
Muğla: 23°C, 39°C – Az bulutlu ve açık.
Adana: 26°C, 36°C – Az bulutlu ve açık.
Antalya: 28°C, 35°C – Az bulutlu ve açık.
Hatay: 26°C, 33°C – Az bulutlu ve açık.
Eskişehir: 18°C, 34°C – Az bulutlu ve açık.
Konya: 20°C, 33°C – Az bulutlu ve açık.
Bolu: 16°C, 31°C – Az bulutlu.
Sinop: 23°C, 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Samsun: 22°C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon: 23°C, 29°C – Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı.
Malatya: 19°C, 36°C – Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 24°C, 42°C – Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 25°C, 40°C – Az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa: 27°C, 41°C – Az bulutlu ve açık.
İlgili Haberler
Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. O illerde sağanak yağış bekleniyor. Yağış sırasında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısı yayınladı. MGM’den yapılan uyarıya göre bugün yurdumuzun Akdeniz kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yine Sinop ve Samsun çevrelerine de yağış uyarısı yapıldı. İşte son dakika MGM hava durumu uyarısı… Meteoroloji […]
Resmi Gazete’de yayımlandı, zam kararı resmen onaylandı. Yüzde 233’lük zam yarından itibaren geçerli olacak. İşte detaylar… Son dakika haberi… Yeni zam kararı çıktı. Temmuz ayında gelen zamlar bir bir Resmi Gazete’de yayınlanmaya devam ediyor. Bugün yeni karar çıktı. Yüzde 33 zam resmen onaylandı. Yeni zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak. İşte son dakika haberinin detayları… […]
Sosyal medya, bir çiftin Mescid-i Haram çevresinde Kabe manzaralı kahvaltı paylaşımını konuşuyor. Bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti. Son yıllarda Kabe’nin hemen çevresine inşa edilen lüks oteller ve devasa binalar sık sık gündeme geliyor ve tepki çekiyordu. Bu defa bir çiftin sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu. Mekke’de İslam dünyasının en kutsal yerlerinden olan Mescid-İ […]
Merakla beklenen 82, 83. 84, 85 Plakalı İller resmen belli oldu. TÜİK’ten son dakika açıklaması geldi. İşte Türkiye’nin yeni illeri… Türkiye’nin 82, 83. 84, 85 Plakalı İlleri olacak ilçeler merak ediliyordu. Bir ilçenin il olabilmesi için gerekli kriterler TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ekonomik, sosyal, demografik yapı ve nüfus yoğunluğu kriterlere uygun olan ilçeler […]