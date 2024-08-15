Türkiye’ye 16 Ağustos Uyarısı: Allah Sonumuzu Hayır Etsin

Türkiye için uyarı geldi. Ağustos ayının 2. yarısında hava sıcaklıkları yeniden artışa geçiyor. MGM’den 16 Ağustos uyarısı yapıldı. Resmen termometreler patlayacak.

Türkiye’de Ağustos ayının 2. yarısı oldukça zor geçecek. Son bir haftadır etkili olan Poyraz yeniden yurdumuzu terk ediyor. Hava sıcaklıkları bir kez daha rekor seviyelere ulaşacak. Yüksek sıcaklıklar hem bunaltıcı havaları hem de kuraklık tehlikesini beraberinde getiriyor. Meteoroloji, 16 Ağustos ve sonrası için bir çok ile uyarı yaptı. Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak. Nem oranının da artması ile birlikte yurt genelinde yeni rekorların kırılması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos 2024 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Karadeniz’in bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ’DE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle akşam saatlerinde etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Güney ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Örneğin, İzmir’de termometrelerin 37°C, Manisa’da ise 41°C’yi göstermesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır’da sıcaklıkların 42°C’ye kadar çıkması öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturabilir. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara: 19°C, 34°C – Az bulutlu ve açık.

İstanbul: 24°C, 31°C – Az bulutlu ve açık.

İzmir: 26°C, 37°C – Az bulutlu ve açık.

Manisa: 26°C, 41°C – Az bulutlu ve açık.

Muğla: 23°C, 39°C – Az bulutlu ve açık.

Adana: 26°C, 36°C – Az bulutlu ve açık.

Antalya: 28°C, 35°C – Az bulutlu ve açık.

Hatay: 26°C, 33°C – Az bulutlu ve açık.

Eskişehir: 18°C, 34°C – Az bulutlu ve açık.

Konya: 20°C, 33°C – Az bulutlu ve açık.

Bolu: 16°C, 31°C – Az bulutlu.

Sinop: 23°C, 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun: 22°C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon: 23°C, 29°C – Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı.

Malatya: 19°C, 36°C – Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 24°C, 42°C – Az bulutlu ve açık.

Gaziantep: 25°C, 40°C – Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: 27°C, 41°C – Az bulutlu ve açık.