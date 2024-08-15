Yüzde 100 Zam Geliyor! Tarih Belli Oldu

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala bir zam haberi daha geldi. İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de okullarına dönmeye hazırlanırken kötü haber verildi. Hem veliler hem de öğrenciler bu haber ile yıkılacak. Çünkü öğrencilerin barınma ve yemek ücretlerine yeni zamlar geliyor. Üstelik zam oranı da yüzde 100 olarak belirlendi.
Türkiye’de üniversiteler, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde barınma ve yemek ücretlerine ardı ardına zam yapıyor. Geçtiğimiz hafta Hacettepe Üniversitesi, yurt ücretlerine resmi enflasyon oranlarının oldukça üzerinde, yüzde 95 oranında zam yaparak dikkat çekmişti. Bu kez Sakarya Üniversitesi, yemekhane ücretlerine yüzde 100 oranında zam yaparak öğrencilere ek bir mali yük getirdi.
Hacettepe Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için yurt ücretlerine ciddi bir artış yaptı. Yüzde 95 oranında zamla birlikte, yurt ücretleri resmi enflasyon oranlarının üzerinde bir artış gösterdi. Bu durum, yurtlarda barınan öğrencilerin bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor.
Son olarak Sakarya Üniversitesi’nde de yemekhane ücretlerinde yüzde 100 oranında bir artış yapıldı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde üniversitenin yemekhane ücretleri 15 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Bu artış, yemekhaneyi düzenli olarak kullanan öğrenciler için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.
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