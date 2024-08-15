Asgari Ücret Zammı SON DAKİKA: Bölgesel Asgari Ücret Açıklandı

Asgari ücrete ara zam son dakika… Nihayet asgari ücret uygulaması değişiyor. Artık bölgesel asgari ücrete geçilecek. Son dakika haberinin detayları açıklandı.

Türkiye’de son dönemlerde asgari ücret tartışmaları devam ediyor. Ocak 2024 itibarile 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret artık yeterli gelmiyor. O nedenle de çalışanların asgari ücrete ara zam yapılması için yoğun talepleri var. Temmuz ayında asgari ücret zammı için talepler son derece yüksekti ancak hükümet yeni bir zam kararı almadı. Asgari ücrete ara zam konusunda yeni iddialar da gündemde. Eylül ayında asgari ücrete ek zam geleceği iddia ediliyor. Ancak kesin ve net bir açıklama hala yok.

Asgari ücret ile ilgili son iddia ise bölgesel asgari ücret oldu. Bir süredir bölgesel asgari ücretin devreye girmesi için çağrılar vardı. Beklenen açıklama ise nihayet geldi. Hükümetin yeni asgari ücret planı ortaya çıktı. Beklenen karar nihayet alındı. Peki bölgesel asgari ücret ne zaman geliyor? Bölgesel asgari ücret kaç TL olacak? İşte milyonların beklediği yeni asgari ücret gelişmesi…

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET HANGİ İLLERİ KAPSAYACAK?

Türkiye’de asgari ücret 2024 yılı için 17.002 TL olarak belirlenmişti. Fakat hayat pahalılığı ve enflasyonun hala çok yüksek seyretmesi nedeniyle çalışanlar verilen asgari ücretten memnun değil. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar küçük şehirlere oranla daha fazla zorluk çekiyor. Bu sebeple de asgari ücrete ara zam beklentilerinin yanında bölgesel asgari ücret de konuşulmaya başlandı.

Bölgesel asgari ücretin, hayat şartlarının ve geçim sorununun daha zor olduğu şehirlerde uygulanması planlanıyor. Bu şehirler arasında ise İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Antalya gibi şehirler yer alıyor.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bölgesel asgari ücret, belirlenen en düşük ücretin şehirlere göre farklılık göstermesi şeklinde uygulanacak. Örneğin, İstanbul’da verilen asgari ücret ile Mardin’de verilen asgari ücret aynı olmayacak. Bölgesel asgari ücret belirlenirken o şehirdeki yaşam maliyetleri dikkate alınacak. Böylece gelir dağılımındaki adaletsizlik de önlenmiş olacak.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN UYGULANACAK?

Asgari ücretli milyonlarca çalışan Temmuz ayında ara zam beklemişti. Ancak, beklenen ara zam ne yazık ki verilmedi. Şu anda 2025 yılına kadar asgari ücrete yeni bir zam görünmüyor. Bölgesel asgari ücret konusunda hazırlıkların devam ettiği iddia ediliyor. Ancak hükümetten şu anda bu yönde de kesin bir açıklama yapılmadı. Yani bölgesel asgari ücret konusu da hala belirsizliğini korumaya devam ediyor.