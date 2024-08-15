Emeklilere ‘Gözünüz Aydın’ Diyerek Açıkladı! Meclis Kararı ile 9000 TL Ek İkramiye Ödenecek

Emekliler için bir ek ödeme daha geliyor. Meclis kararı alındı. Milyonlarca emekliye o tarihten itibaren maaşa ek tam 9000 TL ödeme verilecek.

SSk, Bağ-Kur ve 4C emeklisi milyonlarca vatandaş, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi en derinden hisseden kesim oluyor. Çünkü, emeklilere yapılan maaş zamları yeterli değil, aynı zamanda aylık bağlama oranları da son derece düşüyor. 16 milyon emeklinin büyük çoğunluğu Temmuz ayı itibariyle açıklanan 19 bin TL açlık sınırının çok altında bir maaşla hayatına devam etmeye çalışıyor. Geçim sıkıntısı ile mücadele eden milyonlarca emekli çareyi ek ödemeleri takip etmekte buluyor. Emeklinin yüzünü güldürecek o ödeme haberi ise yine belediyelerden geldi. Belediye meclisi karar aldı.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı emeklileri zor durumda bırakırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) dar gelirli emeklilere yönelik önemli bir destek kararı geldi. İBB, riskli yapılarda oturan emeklilere yenileme maliyetinin yüzde 65’ini karşılayacak ve 9 bin TL kira yardımı yapacak.

EMEKLİLERE MECLİS KARARIYLA MÜJDE GELDİ

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, özellikle dar gelirli emeklileri derinden etkiliyor. Maaş zammı beklentileri yetersiz kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) emeklilere yönelik önemli bir destek adımı attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulan karara göre, riskli binalarda oturan emeklilere yönelik kapsamlı bir destek paketi hazırlandı. Bu paket, emeklilerin kentsel dönüşüm sürecinde karşılaştıkları mali yükleri hafifletmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABER Asgari Ücret Zammı SON DAKİKA: Bölgesel Asgari Ücret Açıklandı

DESTEK PAKETİ: YENİLEME MALİYETİ VE KİRA YARDIMI

İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, İstanbul’da riskli binalarda oturan dar gelirli emekliler, evlerini yenileme maliyetinin yüzde 65’ini belediyeden destek olarak alacaklar. Ayrıca, bu emeklilere 9 bin TL kira yardımı da yapılacak. Bu destek, özellikle dar gelirli emeklilerin kentsel dönüşüm sürecinde büyük bir rahatlama sağlayacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu destekten yararlanabilecek emekliler, hane içi geliri 2 asgari ücretin altında olan vatandaşlar olarak belirlenmiş durumda. Hane içi geliri 2-3 asgari ücret arasında olan vatandaşlar ise farklı oranlarda destek alabilecek. Bu şekilde, emeklilerin kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşabilecekleri mali yükler hafifletilmeye çalışılacak.

7 AŞAMALI BAŞVURU SÜRECİ

İBB, bu destek programı için 7 aşamalı bir süreç belirledi. Başvuruların değerlendirilmesi, gelir tespiti, ödemelerin yapılması gibi tüm işlemler bu süreçte tamamlanacak. Emeklilerin bu desteklerden yararlanabilmesi için başvurularını belirtilen süre içinde yapmaları gerekiyor.