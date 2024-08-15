Emeklilere ‘Gözünüz Aydın’ Diyerek Açıkladı! Meclis Kararı ile 9000 TL Ek İkramiye Ödenecek

SSk, Bağ-Kur ve 4C emeklisi milyonlarca vatandaş, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi en derinden hisseden kesim oluyor. Çünkü, emeklilere yapılan maaş zamları yeterli değil, aynı zamanda aylık bağlama oranları da son derece düşüyor. 16 milyon emeklinin büyük çoğunluğu Temmuz ayı itibariyle açıklanan 19 bin TL açlık sınırının çok altında bir maaşla hayatına devam etmeye çalışıyor. Geçim sıkıntısı ile mücadele eden milyonlarca emekli çareyi ek ödemeleri takip etmekte buluyor. Emeklinin yüzünü güldürecek o ödeme haberi ise yine belediyelerden geldi. Belediye meclisi karar aldı.
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı emeklileri zor durumda bırakırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) dar gelirli emeklilere yönelik önemli bir destek kararı geldi. İBB, riskli yapılarda oturan emeklilere yenileme maliyetinin yüzde 65’ini karşılayacak ve 9 bin TL kira yardımı yapacak.
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, özellikle dar gelirli emeklileri derinden etkiliyor. Maaş zammı beklentileri yetersiz kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) emeklilere yönelik önemli bir destek adımı attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulan karara göre, riskli binalarda oturan emeklilere yönelik kapsamlı bir destek paketi hazırlandı. Bu paket, emeklilerin kentsel dönüşüm sürecinde karşılaştıkları mali yükleri hafifletmeyi amaçlıyor.
İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, İstanbul’da riskli binalarda oturan dar gelirli emekliler, evlerini yenileme maliyetinin yüzde 65’ini belediyeden destek olarak alacaklar. Ayrıca, bu emeklilere 9 bin TL kira yardımı da yapılacak. Bu destek, özellikle dar gelirli emeklilerin kentsel dönüşüm sürecinde büyük bir rahatlama sağlayacak.
Bu destekten yararlanabilecek emekliler, hane içi geliri 2 asgari ücretin altında olan vatandaşlar olarak belirlenmiş durumda. Hane içi geliri 2-3 asgari ücret arasında olan vatandaşlar ise farklı oranlarda destek alabilecek. Bu şekilde, emeklilerin kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşabilecekleri mali yükler hafifletilmeye çalışılacak.
İBB, bu destek programı için 7 aşamalı bir süreç belirledi. Başvuruların değerlendirilmesi, gelir tespiti, ödemelerin yapılması gibi tüm işlemler bu süreçte tamamlanacak. Emeklilerin bu desteklerden yararlanabilmesi için başvurularını belirtilen süre içinde yapmaları gerekiyor.
İlgili Haberler
Milyonlarca emekliye devletten ek ödeme müjdesi geldi. Tarihler belli oldu. Emekli tahsis numarasına göre 16-17-18 Ağustos’ta maaşa ek ödeme verilecek. Emeklilere az evvel müjde geldi. SSK, Bağ-Kur, 4C ayrımı olmadan tüm emeklilere devletten ek ödeme geliyor. 16-17-18 Ağustos’ta yapılacak devlet destekli ek ödeme için açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı talimatı ile zamlı ödemeler maaşa ek IBAN numarasına […]
Prim eksiği nedeniyle EYT’yi kaçıranlara 3’lü müjde geliyor. Mini EYT için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi erken emeklilik hakkına sahip olacak. EYT’yi kaçıran milyonlarca kişinin gözü TBMM’de. Çünkü Meclisin açılması ile birlikte torba yasa maddeleri yeniden görüşülmeye başlanacak. Torba yasa maddeleri arasında milyonlarca kişiye erken emeklilik şansı getirecek Mini EYT düzenlemesi de var. Bu düzenleme […]
Son dakika zam haberi geldi. Tarih verildi, yüzde 100 zam onaylandı. O günden itibaren zamlı tarife geçerli olacak. İşte detaylar… Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala bir zam haberi daha geldi. İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de okullarına dönmeye hazırlanırken kötü haber verildi. Hem veliler hem de öğrenciler bu […]
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği tarihler açıklandı. Zamlı maaş ödemeleri, maaş farkı ödemeleri ve ek ikramiye ödemeleri o tarihlerde hesaplara yatacak. İşte detaylar… Milyonlarca emekli, her ay olduğu gibi Ağustos ayı maaş ödeme takvimini araştırmaya başladı. 4C emeklileri zaten ayın ilk yarısında emekli maaşlarını aldı. Şimdi ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi araştırılmaya […]