Migros’tan DEV İndirim! Her Şeyin Fiyatı Yüzde 25 Düştü

Migros’tan yepyeni bir indirim kampanyası dahaa geldi. Bugün Ağustos ayına özel yeni bir kampanyaya daha başlayan ünlü marketler zincirinde fiyatlar yüzde 25 düştü. Migros’un indirim listesine Solo tuvalet kağıdı, Yudum ayçiçek yağı, köfte ve dondurma çeşitleri başta olmak üzere bir çok ürün var. 26 Ağustos’a kadar geçerli yeni Migros indirimleri haberimizde…
Migros, 10 günlük yeni bir indirim kampanyasına başladı. Bugün başlayan yüzde 25 indirim fırsatları 26 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. Yeni Migros indirim listesinde ise herkesin ihtiyacı olan çok sayıda ürün var. İşte Migros Seç al indirimleri ile sizi bekleyen fırsat ürünleri:
Yudum Ayçiçekyağı 2L: 109,95 TL
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16’lı: 89,95 TL
İçim Labne Peynir 400 G: 60 TL
Calve 3’lü Set Ketçap+Ranch+Sriracha 775 G: 79,95 TL
Algida Kaymaklı Dondurma 1000Ml: 69,9 TL
Züber Kakaolu Fındık Kreması 315 G: 159,90 TL
Uzman Kasap Cızbız Köfte 200 G: 65,95 TL
Dove Şampuan Yıpranmış Saçlar İçin Yoğun Onarıcı 600 ML: 99,95 TL
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