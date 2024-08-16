Serinliyoruz! Sıcaklıklar 5 Derece Birden Düşecek

Hava sıcaklıkları son dönemlerde mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Üstelik Pazartesi günü için de yeni sıcaklık uyarıları var. Ancak Meteoroloji’den sevindiren de bir açıklama geldi. Sıcaklıklar o tarihten itibaren 5 derece birden düşüyor. Üstelik sıcaktan bunalanlar, yağmura hasret kalanlar için yağış haberi de geldi. Peki sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman serinleyecek? İşte Meteorolojiden son dakika açıklaması…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Yurdun bazı bölgeleri için yağış, bazı iller için ise kuvvetli rüzgar uyarusu geldi. Hava sıcaklıklarının ise 5 derece birden düşeceği bildirildi. Yağış beklenen iller Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimlerinin yanı sıra Hatay’ın kıyı kesimleri ve Rize çevreleri oldu. Diğer yandan Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji, özellikle iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşeceğini de açıkladı. Hava sıcaklıklarında 2 ila 5 derece düşüş bekleniyor. Ancak yurdun diğer bölgelerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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