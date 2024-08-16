Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Sil Baştan Değişiyor! Yeni Maaşlar Açıklandı

Emekli ve asgari ücretli için sıcak gelişme. Maaşlar yeniden değişiyor. İşte emekli ve asgari ücretlinin yeni maaşları…

Emekli maaş zammı ve asgari ücrete ara zam tartışmaları devam ederken SGK uzmanı Ali Tezel’den şaşırtan bir açıklama geldi. Tezel, asgari ücretin ve emekli maaşlarının silbaştan yeniden değişeceğini açıkladı. Yeni rakamı da duyuran ünlü SGK uzmanı, tarih verdi. İşte emekli ve asgari ücretli için son dakika haberi…

Emeklinin beklediği Temmuz zammı geçtiğimiz ay belirlendi. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık enflasyon oranında yüzde 24,73 maaş zammı alırken memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 19,31 zam aldı. Temmuz ayının son günlerinde en düşük emekli maaşı da arttı ve 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Emekliler zamlardan memnun kalmasa da 2 aydır zamlı maaş ödemeleri yapılıyor. Şimdi gözler Ocak 2025 emekli zammına çevrilirken yeni bir iddia daha gündeme geldi. SGK Uzmanı Ali Tezel, 2025 emekli zammı ve asgari ücret zammına ilişkin ilk rakamları açıkladı.

EMEKLİLER İÇİN YENİ ZAM ORANLARI HESAPLANDI

Temmuz ayında yapılan maaş zamları emeklileri tatmin etmedi. Çünkü son açıklanan açlık sınırı 21 bin TL seviyelerinde oldu. O nedenle hem emekliler hem de asgari ücretliler ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. İlave zam beklentileri var ancak şu ana kadar hükümetin bu zamma sıcak baktığı yönünde bir açıklama yok. O nedenle de gözler Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi.

SGK uzmanı Ali Tezel de emekliye ve asgari ücretliye verilecek Ocak 2025 zamlarını açıkladı. Tezel, emeklilere Ocak’ta yüzde 7 asgari ücretlilere ise yüzde 10.5 zam yapılacağını iddia etti. Ancak bu haber emekli ve asgari ücretliyi sevindirmedi.

OCAK 2025 ZAMLARI DÜŞÜK MÜ OLACAK?

Ali Tezel’in iddiaları gerçek çıkar ve emekliye Ocak ayında yüzde 7 maaş zammı yapılırsa en düşük emekli maaşı 13 bin 375 TL olacak. 2025 asgari ücret ise 10.5 zam gelmesi halinde 18 bin 787 TL olacak. Ancak emekliler ve asgari ücretliler dile getirilen bu rakamlardan memnun değil. Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ciddi bir geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar daha yüksek zam istiyor.