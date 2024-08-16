Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Pazartesiden İtibaren Sıcaklıklar Artıyor, Dışarı Çıkmayın!

Meteoroloji, önümüzdeki hafta boyunca bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Son dakika hava durumu uyarısı! Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcaklıklar, pazartesi gününden itibaren daha da artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağını ve vatandaşların bu süreçte tedbirli olmaları gerektiğini açıkladı. Özellikle belirli iller için yapılan uyarılar, sıcak havanın etkisiyle yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekiyor.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, pazartesi gününden itibaren Marmara’nın güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak.

YÜKSEK SICAKLIKLAR VE UYARILAR

Meteoroloji, önümüzdeki hafta boyunca bazı illerde sıcaklıkların oldukça yüksek seviyelere çıkacağını belirtti. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinde sıcaklıkların 35-46 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması ve 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

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ANKARA VALİLİĞİ’NDEN ÖZEL UYARI

Ankara Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak sıcaklıkların 29-37 derece arasında seyredeceğini ve vatandaşların günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için bu uyarılar hayati önem taşıyor.

BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: 29-37°C

İstanbul: 31-33°C

İzmir: 33-36°C

Konya: 28-36°C

Antalya: 33-39°C

Adana: 35-37°C

Kocaeli: 32-35°C

Bolu: 30-33°C

Samsun: 30-32°C

Trabzon: 28-30°C

Tokat: 30-40°C

Erzurum: 28-33°C

Diyarbakır: 38-42°C

Hatay: 33-36°C