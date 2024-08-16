Emekliye sevindirici haber: Yüzde 30 müjdesi geldi

Emekliler için 2024 yılı özel fırsatlar yılı olarak ilan edilirken, Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden emeklilere yönelik önemli bir indirim kampanyası duyuruldu. Düzce’de birçok sektörde emeklilere yüzde 30’a varan indirimler sunuluyor.

2024 yılı, emekliler için çeşitli kampanya ve fırsatlarla dolu bir yıl olarak devam ediyor. İl il duyurulan emekli kampanyalarına bir yenisi de Düzce’den eklendi. Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, yerel iş yerleri ile yaptığı anlaşmalarla emeklilere özel indirimler sunuyor. Bu kapsamda, Düzce’de ikamet eden emekliler, çeşitli sektörlerde yüzde 30’a varan indirimlerden yararlanma fırsatı buluyor.

Düzce’de Emeklilere Yüzde 30 İndirim

Düzce SGK Müdürlüğü, sağlık, mobilya, giyim, gazete, matbaa, sanayi, gıda ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firma ile yaptığı protokoller sayesinde emeklilere özel indirimler sağlıyor. Emekliler, e-Devlet üzerinden oluşturdukları Dijital Kimlik Kartı ile bu fırsatlardan yararlanabiliyor.

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İndirimli Hizmetler ve Firmalar

Düzce’de yaşayan emekliler, bu kampanya kapsamında çeşitli sektörlerde yüzde 30’a varan indirimlerle hizmet alabilecekler. Sağlıktan mobilyaya, giyimden gıdaya kadar geniş bir yelpazede sunulan bu indirimler, emeklilerin bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor. Kampanya ile ilgili detaylar ve indirimlerin geçerli olduğu firmalar, emekliler.gov.tr adresinde yayınlanıyor.