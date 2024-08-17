Akbank Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! 1 Milyon Liranın 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar?

Akbank, Ağustos ayında mevduat faiz oranları listesini güncelledi. Bankanın 1 milyon TL için verdiği yeni faiz oranları belli oldu. Peki Akbank 32 günlük faiz oranı ne kadar? Akbank 50 bin TL’ye ne kadar faiz veriyor. İşte Akbank’ın yeni faiz oranları…
Birikmiş parasını TL mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için Akbank’tan geldi. Bir çok banka mevduat faiz oranlarını düşürürken Akbank yükseltti. En yüksek faiz veren bankalar arasında yer alan Akbank, 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık oranları ile müşterilerine güzel kazanç fırsatları sunuyor. Peki Akbank 50 bin TL’ye ne kadar faiz veriyor. Akbank 92 günlük faiz oranı yüzde kaç? Akbank 1 Milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar?
Akbank, Ağustos ayına özel yeni faiz oranlarını duyurdu. Müşterilerine tanışma faizi veren banka, yüzde 50 oranında mevduat faizi veriyor. Akbank’ın sunduğu yüzde 50 tanışma faiz oranından yararlanmak için 500.000 TL – 10.000.000 TL tutar aralığında yatırım yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda bu faiz oranları 92-95 gün vade aralığı için geçerli.
Akbank’tan Ağustos ayında bir çok farklı limit için faiz oranı güncellemesi geldi. Bankanın mevduat faiz oranları şöyle:
10.000 TL – 500.000 TL tutar aralığı ve 92-95 gün vade aralığındaki faiz oranı yüzde 48,50,
10.000 TL – 10.000.000 TL tutar aralığı ve 32-91 gün vade aralığındaki faiz oranı ise yüzde 47,50.
20 bin TL’nin faiz getirisini de açıklayan Akbank, 32 gün için yüzde 37 oran veriyor. Akbank’a 20 bin TL yatıranlar 32 günde 598,47 TL faiz getirisi elde ediyor.
Akbank 50 bin TL’lik mevduat yatırımı yapanlara ise 32 günlük yüzde 37 faiz oranı veriyor. Bu durumda 50 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi 1.496,17 TL oluyor.
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