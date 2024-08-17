Milyonlarca emekliye kötü haber! O isim az evvel duyurdu

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, emekli maaşlarının gıda enflasyonu karşısında yaşadığı değer kaybını çarpıcı bir grafikle ortaya koydu. “Enflasyon, emeklilerin alım gücünü adeta ezip geçmiş” dedi.
Türkiye’de artan gıda enflasyonu, emeklilerin alım gücünü ciddi şekilde zayıflattı. Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekli maaşlarının gıda enflasyonu karşısında nasıl eridiğini gözler önüne serdi. Kara, bu durumu yemek fiyatları üzerinden değerlendirdi ve emeklilerin son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.
Prof. Dr. Kara, Temmuz 2024’te yapılan 2 bin 500 TL’lik seyyanen artışla en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükselmesine rağmen, gıda enflasyonu karşısında bu maaşların değer kaybetmeye devam ettiğini belirtti. Türkiye’de gıda enflasyonunun dünya genelinin aksine yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Kara, Temmuz 2024’te gıda enflasyonunun yüzde 58,91 seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı.
Kara, emekli maaşlarıyla alınabilecek yemek miktarını gösteren bir grafik paylaşarak, emeklilerin alım gücünün 2021 sonrasında büyük bir darbe aldığını belirtti. Grafikte, 2017’den 2024’e kadar emekli maaşıyla alınabilen tavuk döner, İskender ve köfte gibi yemeklerin sayısının neredeyse yarıya düştüğü görüldü. Bu dramatik düşüş, emeklilerin enflasyon karşısında ne kadar zorlandığını açıkça ortaya koydu.
Kara, aynı grafikte asgari ücretle alınabilecek yemek sayısındaki düşüşe de dikkat çekti. Asgari ücretlilerin alım gücünün son 7 yılda azaldığını ancak emekliler kadar dramatik bir düşüş yaşanmadığını belirtti. “Son yıllarda asgari ücretlinin durumu kötüleşse de emekliler kadar vahim değil,” ifadelerini kullandı.
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