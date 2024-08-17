Bolu’daki Orman Yangınına İlişkin 2 Kişi Tutuklandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bolu’nun Göynük ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı. Anız yakma nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma sürerken, bölgede yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele veriliyor.

YANGININ NEDENİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Bekirfakılar köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınının, anız yakma sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. ve E.K. isimli şüpheliler, “taksirle orman yangınına neden olma” suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangını söndürmek için Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi ile 1357 personel görev yapıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahalelerine aralıksız devam ediyor.

İLGİLİ HABER AFAD Açıkladı: Bir Haftada 131 Orman Yangını Çıktı

VALİ ERKAN KILIÇ’TAN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Kılıç, yangının tamamen kontrol altına alınmadığını ancak durumun dünden daha iyi olduğunu belirtti. Kılıç, “Amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek. Herkes cansiperane bir şekilde çalışıyor” dedi. Ayrıca, yangın nedeniyle 490 kişinin tedbir amaçlı olarak güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini ekledi.

SU KAYNAKLARINDA SORUN YOK

Vali Kılıç, yangın söndürme çalışmalarında su teminiyle ilgili bir sorun yaşanmadığını, Bolu’da 200’den fazla göl ve göletin bulunduğunu belirtti. Kılıç, yangının çıkış nedeninin araştırılmaya devam edildiğini ve gözaltına alınan 4 kişinin de arazi sahipleri olduğunu söyledi.