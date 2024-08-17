İstanbullular Hazırlıklı Olun: Pazartesi Resmen Kabus Başlıyor

İstanbul’da poyraz etkisini kaybediyor, sıcak günler yeniden kapıda. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar artacak, serinlik arayanlar için bunaltıcı günler geri dönüyor.

İstanbul’da son günlerde etkili olan poyraz, şehre serinlik getirmişti. Ancak Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, poyrazın etkisi pazartesi gününden itibaren azalacak ve sıcak hava yeniden İstanbul’u etkisi altına alacak. Bu durum, sıcak havayı sevenler için müjde niteliğinde olsa da, serinlik arayanlar için pek de iç açıcı değil.

SICAK HAVA GERİ GELİYOR

Meteoroloji kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da son günlerde poyrazla birlikte yaşanan serin hava, pazartesi gününden itibaren yerini sıcak günlere bırakacak. Rüzgar etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak. Yazın bunaltıcı günleri geri dönerken, İstanbulluların sıcak hava dalgasına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtiliyor.

HAVA FORUM’DAN PAYLAŞIM

Hava Forum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, serin havaların pazartesi itibarıyla İstanbul’u terk edeceğini duyurdu. Paylaşımda, “İstanbul’da mis gibi Poyraz var. Ancak Poyraz hakkında son günlerde ‘ne zaman bitecek, yeter’ sitemleri geliyor. Poyraz sevmeyenlere müjde! Pazartesi etkisini azaltmaya başlıyor…” ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım, sıcak havayı özleyenler için bir rahatlama getirirken, serin havadan hoşlananlar için kötü haber anlamına geliyor.