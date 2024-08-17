Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Dünyadan

Trump’a Suikast Girişiminde Bulunan Saldırganın Cesedi Yakıldı: ABD’de Tartışma Büyüyor

Yayınlanma:
ABONE OL

ABD Kongre Üyesi Clay Higgins, Trump’a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’un cesedinin FBI tarafından ailesine teslim edilmesinin ardından yakılmasını “görülmemiş” bir olay olarak nitelendirdi. Olay, soruşturmanın engellendiği iddialarını gündeme getirdi.

ABD Başkan adayı Donald Trump’a geçtiğimiz aylarda düzenlenen suikast girişimi, ülke gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Trump, saldırıdan kıl payı kurtulurken, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’un cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. ABD Kongre Üyesi Clay Higgins, Crooks’un cesedinin yakılmasını “görülmemiş” olarak nitelendirirken, FBI’ın bu olayla ilgili eylemleri tartışma yarattı.

CESET YAKILDI, SORUŞTURMA ENGELLENDİ Mİ?

New York Post’un haberine göre, ABD Kongre Üyesi Clay Higgins, suikast girişimiyle ilgili yaptığı araştırmalarda, saldırgan Thomas Matthew Crooks’un cesedinin FBI tarafından ailesine teslim edildikten sonra yakıldığını öğrendi. Bu durum, Higgins tarafından “görülmemiş” bir olay olarak değerlendirildi. Ayrıca, FBI’ın olay mahallindeki biyolojik kanıtları ortadan kaldırdığı iddiaları, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellediği endişelerini doğurdu.

OTOPSİ RAPORLARINA ŞÜPHE

Clay Higgins, otopsi sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek istediğini belirtti ancak cesedin yakılması nedeniyle bu sonuçların güvenilirliğinden emin olamayacağını ifade etti. “Evet, raporları ve resimleri göreceğiz, ancak bu raporların ve resimlerin ceset üzerinde yaptığım kendi incelememe göre doğru olduğunu hiçbir zaman kesin olarak söyleyemeyeceğim” diyerek, cesedin yakılmasının soruşturmayı karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

İLGİLİ HABER KERKÜK’TE VALİ KRİZİ: TÜRKMENLER AYAKTA!

SORUŞTURMANIN GELECEĞİ

5 Ağustos’a kadar Crooks’un cesedinin yakıldığının bilinmediğine dikkat çeken Higgins, FBI’ın bu eylemlerini soruşturmayı ilerletmeyi engelleyen bir adım olarak nitelendirdi. Bu durum, ABD’de hem siyasi hem de adli çevrelerde büyük bir tartışmaya neden oldu.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Dünyadan
14 Ağustos 2024
Mark Zuckerberg Evinin Arka Bahçesine Eşinin Heykelini Yaptırdı

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan için evlerinin arka bahçesine bir heykel yaptırdı. Ünlü sanatçı Daniel Arsham tarafından yapılan heykel, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dünyanın en ünlü teknoloji girişimcilerinden Mark Zuckerberg, bu kez teknolojik bir yenilikle değil, sanatsal bir jestle gündeme geldi. Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi dev sosyal medya platformlarının çatı şirketi […]

Dünyadan
12 Ağustos 2024
Türkiye’den Yangınla Mücadele Eden Yunanistan’a Destek

Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan yangına müdahale devam ederken Türkiye’den de destek gidiyor. Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Hem mevsim koşulları hem de ülkenin kısıtlı imkanları nedeniyle müdahalelerin yetersiz kalması nedeniyle Türkiye’de Yunanistan’a yardım teklifinde bulundu. 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VE 1 HELİKOPTER GİDİYOR Yunanistan daha önce Türkiye’nin yardım teklifini reddetmişti. Ancak […]

Dünyadan
12 Ağustos 2024
Suriye’de Şiddetli Deprem

Son dakika… Suriye’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Humus kenti yakınlarında yaşandığı öğrenilirken yerin 5.9 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı. Merve Aydın See Full Bio

Dünyadan
08 Ağustos 2024
6.9 Ve 7.1 Şiddetinde Deprem! Son Dakika

Japonya’da Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 ve Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. Japonya, bugün ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. İlk olarak Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, hemen ardından Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. […]

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu Oldu

Emeklilere 29 Ekim’de Ek İkramiye Verilecek mi? Hükümetten Açıklama Geldi

İstanbullular Hazırlıklı Olun: Pazartesi Resmen Kabus Başlıyor

Tarım Kredi İndirim Füzesini Fırlattı! 2 Günlük Dev İndirim Başladı

Bolu’daki Orman Yangınına İlişkin 2 Kişi Tutuklandı

Milyonlarca emekliye kötü haber! O isim az evvel duyurdu