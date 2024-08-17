Trump’a Suikast Girişiminde Bulunan Saldırganın Cesedi Yakıldı: ABD’de Tartışma Büyüyor

ABD Başkan adayı Donald Trump’a geçtiğimiz aylarda düzenlenen suikast girişimi, ülke gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Trump, saldırıdan kıl payı kurtulurken, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’un cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. ABD Kongre Üyesi Clay Higgins, Crooks’un cesedinin yakılmasını “görülmemiş” olarak nitelendirirken, FBI’ın bu olayla ilgili eylemleri tartışma yarattı.
New York Post’un haberine göre, ABD Kongre Üyesi Clay Higgins, suikast girişimiyle ilgili yaptığı araştırmalarda, saldırgan Thomas Matthew Crooks’un cesedinin FBI tarafından ailesine teslim edildikten sonra yakıldığını öğrendi. Bu durum, Higgins tarafından “görülmemiş” bir olay olarak değerlendirildi. Ayrıca, FBI’ın olay mahallindeki biyolojik kanıtları ortadan kaldırdığı iddiaları, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellediği endişelerini doğurdu.
Clay Higgins, otopsi sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek istediğini belirtti ancak cesedin yakılması nedeniyle bu sonuçların güvenilirliğinden emin olamayacağını ifade etti. “Evet, raporları ve resimleri göreceğiz, ancak bu raporların ve resimlerin ceset üzerinde yaptığım kendi incelememe göre doğru olduğunu hiçbir zaman kesin olarak söyleyemeyeceğim” diyerek, cesedin yakılmasının soruşturmayı karmaşık hale getirdiğini vurguladı.
5 Ağustos’a kadar Crooks’un cesedinin yakıldığının bilinmediğine dikkat çeken Higgins, FBI’ın bu eylemlerini soruşturmayı ilerletmeyi engelleyen bir adım olarak nitelendirdi. Bu durum, ABD’de hem siyasi hem de adli çevrelerde büyük bir tartışmaya neden oldu.
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