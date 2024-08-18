MGM’den O iller İçin Uyarı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 18 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri yayınlandı. Raporda tam 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van’ın bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, ani sağanaklar ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU NASIL OLACAK?

İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden olabilir. Özellikle solunum problemi yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.