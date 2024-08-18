Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! BİM, ŞOK, A101’den ucuz ayçiçek yağı fırsatları

Ayçiçek yağı indirimi bekleyenler için BİM ŞOK ve a101’den ucuz ayçiçek yağı fırsatları geldi. Peki ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? En ucuz ayçiçek yağı hangi markette?

2024 ayçiçek yağı fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı ürünler arasında yer alıyor. Çünkü ayçiçek yağı fiyatları son yıllarda zam üstüne zam alırken rekora koşuyor. Bu sebeple vatandaşlar en ucuz ayçiçek yağı hangi markette sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Özellikle bim şok ve a101 ayçiçek yağı fiyatları en çok takip edilenler arasında. Peki ucuz ayçiçek yağı hangi markette? 2024 ayçiçek yağı litre fiyatları ne kadar?

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI REKORA KOŞUYOR

Son yıllarda ayçiçek yağı fiyatları peş peşe zam alarak rekor üstüne Rekor Kırıyor. Vatandaşlar mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden olan ayçiçek yağını ucuz fiyattan almak için marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde ise BİM şok A101 ayçiçek yağı fiyatları var. Zincir marketler çoğu zaman ayçiçek yağı ürünlerine indirim yaparak vatandaşa ucuz ayçiçek yağı alışverişi fırsatı sağlıyor. Peki güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

BİM, ŞOK, A101, MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 2024

İşte 2024 BİM, ŞOK, A101, Migros Ayçiçek yağı fiyatları:

BİM Ayçiçek Yağı Fiyatları

BİM market en ekonomik ayçiçek yağı satışı yapan market zincirleri arasında yer alıyor. BİM ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası

Orkide 5 litre ayçiçek yağı : 154,00 Türk Lirası

Kula 2 litre ayçiçek yağı: 71,00 Türk Lirası

Abalı 2 litre ayçiçek yağı: 74,50 Türk Lirası

Yudum 2 litre ayçiçek yağı: 79,00 Türk Lirası

A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları

Ağustos ayına özel A101 markette de ayçiçek yağı indirimi fırsatları var. A101 ayçiçek yağı fiyatları şöyle:

Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası

Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası

Şok Ayçiçek Yağı Fiyatları

Şok Market ayçiçek yağı fiyatlarına düşürdü. Güncel ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

Evin 1 litre ayçiçek yağı: 39,50 Türk Lirası

Evin 2 litre ayçiçek yağı: 72,50 Türk Lirası

Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası

Safya 2 litre ayçiçek yağı: 72,90 Türk Lirası

Safya 4 litre ayçiçek yağı: 139,90 Türk Lirası

Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları

Migros’ta çok sayıda ayçiçek yağı ürünü indirime girdi. Migros’un ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 64,90 Türk Lirası

Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 73,50 Türk Lirası

Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 39,50 Türk Lirası

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 119,90 Türk Lirası

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 157,50 Türk Lirası

Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe: 199,90 Türk Lirası

Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 158,90 Türk Lirası

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 198,90 Türk Lirası

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L: 99,00 Türk Lirası

Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 114,50 Türk Lirası

Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 61,90 Türk Lirası

Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 189,90 Türk Lirası

Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 162,90 Türk Lirası

Emek Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 169,90 Türk Lirası

Abalı Ayçiçek Yağı 1 L: 38,90 Türk Lirası

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L: 46,90 Türk Lirası

Abalı Ayçiçek Yağı 2L: 73,90 Türk Lirası

Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 L: 84,90 Türk Lirası

Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L: 143,90 Türk Lirası

Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 L: 70,90 Türk Lirası

Abalı Ayçiçek Yağı 5L: 162,90 Türk Lirası

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L (Pet Şişe): 53,50 Türk Lirası

Emek Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 138,50 Türk Lirası