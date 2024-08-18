Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! BİM, ŞOK, A101’den ucuz ayçiçek yağı fırsatları

2024 ayçiçek yağı fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı ürünler arasında yer alıyor. Çünkü ayçiçek yağı fiyatları son yıllarda zam üstüne zam alırken rekora koşuyor. Bu sebeple vatandaşlar en ucuz ayçiçek yağı hangi markette sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Özellikle bim şok ve a101 ayçiçek yağı fiyatları en çok takip edilenler arasında. Peki ucuz ayçiçek yağı hangi markette? 2024 ayçiçek yağı litre fiyatları ne kadar?
Son yıllarda ayçiçek yağı fiyatları peş peşe zam alarak rekor üstüne Rekor Kırıyor. Vatandaşlar mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden olan ayçiçek yağını ucuz fiyattan almak için marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde ise BİM şok A101 ayçiçek yağı fiyatları var. Zincir marketler çoğu zaman ayçiçek yağı ürünlerine indirim yaparak vatandaşa ucuz ayçiçek yağı alışverişi fırsatı sağlıyor. Peki güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?
İşte 2024 BİM, ŞOK, A101, Migros Ayçiçek yağı fiyatları:
BİM Ayçiçek Yağı Fiyatları
BİM market en ekonomik ayçiçek yağı satışı yapan market zincirleri arasında yer alıyor. BİM ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:
Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası
Orkide 5 litre ayçiçek yağı : 154,00 Türk Lirası
Kula 2 litre ayçiçek yağı: 71,00 Türk Lirası
Abalı 2 litre ayçiçek yağı: 74,50 Türk Lirası
Yudum 2 litre ayçiçek yağı: 79,00 Türk Lirası
A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları
Ağustos ayına özel A101 markette de ayçiçek yağı indirimi fırsatları var. A101 ayçiçek yağı fiyatları şöyle:
Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası
Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası
Şok Ayçiçek Yağı Fiyatları
Şok Market ayçiçek yağı fiyatlarına düşürdü. Güncel ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:
Evin 1 litre ayçiçek yağı: 39,50 Türk Lirası
Evin 2 litre ayçiçek yağı: 72,50 Türk Lirası
Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası
Safya 2 litre ayçiçek yağı: 72,90 Türk Lirası
Safya 4 litre ayçiçek yağı: 139,90 Türk Lirası
Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları
Migros’ta çok sayıda ayçiçek yağı ürünü indirime girdi. Migros’un ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:
Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 64,90 Türk Lirası
Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 73,50 Türk Lirası
Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 39,50 Türk Lirası
Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 119,90 Türk Lirası
Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 157,50 Türk Lirası
Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe: 199,90 Türk Lirası
Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 158,90 Türk Lirası
Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 198,90 Türk Lirası
Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L: 99,00 Türk Lirası
Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 114,50 Türk Lirası
Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 61,90 Türk Lirası
Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 189,90 Türk Lirası
Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 162,90 Türk Lirası
Emek Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 169,90 Türk Lirası
Abalı Ayçiçek Yağı 1 L: 38,90 Türk Lirası
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L: 46,90 Türk Lirası
Abalı Ayçiçek Yağı 2L: 73,90 Türk Lirası
Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 L: 84,90 Türk Lirası
Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L: 143,90 Türk Lirası
Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 L: 70,90 Türk Lirası
Abalı Ayçiçek Yağı 5L: 162,90 Türk Lirası
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L (Pet Şişe): 53,50 Türk Lirası
Emek Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 138,50 Türk Lirası
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