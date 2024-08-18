Bu Gece Başlıyor! Poyraz Kesilecek Sıcaklıklar 4-5 Derece Artacak

Poyraz Rüzgarları bu gece itibarıyla kesiliyor. Türkiye için kötü haber verildi, yeni Afrika sıcakları ile birlikte termometrelerde 4-5 derece birden artış olacak.

Poyraz Rüzgarları, iki gündür Türkiye’nin Batı kesimini serinletiyordu. Ağustos ayının ortaları geçerken yeni bir sıcak hava dalgasının ülkemize doğru geldiği bildirildi. Yeni Afrika sıcakları, Poyraz’ın da kesilmesi ile beraber daha derin hissedilecek. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları da yeni sıcak hava dalgası ile birlikte 4-5 derece birden artacak. Bu gece Poyraz Rüzgarları kesilecek Yarın sabah saatlerinden itibaren de sıcaklık artışı hissedilecek.

Türkiye bu yazı resmen Afrika sıcakları ile geçirdi. Artık Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala son iki gündür hava sıcaklıkları mevsim normallerindeydi. Ancak kötü haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu. Bu gece yarısından itibaren Afrika sıcak hava dalgası Yurda giriş yapacak. Poyraz’ın da kesilmesi ile birlikte yeni sıcak hava dalgası Yarın sabah yoğun bir şekilde hissedilecek. Özellikle Marmara ve çevresinin tedbirli ve dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR 4-5 DERECE ARTACAK

Meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre bunaltıcı sıcaklar yarın sabahtan itibaren yeniden başlıyor. Afrika sıcaklarının Türkiye’ye giriş yapması ile birlikte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında 4-5 derece birden artış olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE SUSUZLUK TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Diğer yandan Gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bekleniyor ve herhangi bir yağış beklenmiyor. Barajlardaki doluluk oranı ise alarm vermeye başladı. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul’da dün saniyede 40 ton su harcandı. Son 24 saatte ise İstanbul’un harcadığı su miktarı 3.5 milyon ton oldu. Rekor seviyesinde su tüketimi devam ederken Uzmanlar vatandaşları uyardı. İstanbul barajlarında doluluk oranının %52’ye kadar gerilediği bildirildi.