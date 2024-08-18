MEB’den Öğrenci ve Öğretmenleri İlgilendiren Yeni Karar! Boş Dersler Artık Böyle Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesi boş derslerle ilgili yeni kararı duyurdu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı da önemli kararlar almayı sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen atamaları ve ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesi konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. MEB’den yayınlanan genelgeye göre, ilçe genelindeki öğretmen ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılamak ve boş geçen dersleri minimuma düşürmek Mümkün olacak.

MEB YENİ GENELGE YAYINLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre ücretli öğretmen görevlendirilmesi konusunda önemli değişikliklere gidiliyor. 21 saat ve altında derse giren öğretmenlerin daha yakından takip edilmesi ve ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirilmesi söz konusu olacak. Ancak görevlendirmeler sadece öğretmenlerin kendi branşları ile ilgili ihtiyaç duyulan okullara yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yeni genelge ile birlikte mevcut öğretmen kaynaklarını daha etkin bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

DERS SAATİ ESAS ALINACAK

Yayınlanan yeni genelgeye göre öğretmenlerin görev yeri belirlenirken en esas Kriter ders saati olacak. Öğretmenler 21 saat ve altında ders vermeleri durumunda ilçelerde bulunan öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere farklı okullara atanabilecek. Böylece Ücretli öğretmenler daha fazla ders verme fırsatına sahip olurken okullarda da boş geçen dersler doldurulmuş olacak.