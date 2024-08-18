Okula giden çocuğu olan ailelere destek ödemesi! PTT’den sadece anneler alacak

Okula giden çocuğu olan aileler için yeni eğitim öğretim yılı öncesi sosyal yardım ödemesi duyuruldu. Şartlı eğitim yardımı, PTT’den sadece annelere verilecek.

Devlet, okulların açılmasına Kısa bir süre kala öğrencilere yardım imkanı sunmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrenciler ve veliler için önemli bir sosyal yardım duyurusu yaptı. Bakanlık, okula giden çocuğu olan Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için eğitim yardımı verecek. PTT’den ödenecek olan yardımı sadece anneler alabilecek. İşte Şartlı eğitim yardımı detayları…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda okulların açılmasına Kısa bir süre kala eğitim yardımı müjdesi geldi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan yeni duyuruya göre her ay düzenli olarak Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) verilecek. Bakanlık tarafından PTT aracılığıyla sağlanacak bu ödemenin amacı çocukların eğitim giderlerinin daha kolay bir şekilde karşılanması ve eğitim hayatlarını verimli olarak sürdürebilmesi olarak bildirildi. Aile Bakanlığı Eğitim yardımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar da ortaya çıktı. İşte başvuru şartları ve merak edilenler…

BAKANLIKTAN EĞİTİM YARDIMI MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin imdadına yetişiyor. Çocukların eğitim giderlerine destek olabilmek amacıyla bakanlık tarafından yeni bir yardım ödemesi daha başlatıldı. Şartla eğitim yardımı olarak açıklanan yeni yardım kalemi aylık olarak maddi destek verilmesini içeriyor. Sosyal güvencesi olmayan Dar gelirli olan, ihtiyaç sahibi olan ailelerin okula giden çocukları için verilecek olan yardım ödemesi her ay düzenli olarak yapılacak.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR

Şartla eğitim yardımının amacı maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin okullarına devam edebilmesi olarak açıklandı. Sosyal güvencesi olmayan ve dar gelirli olan aileler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen Şartları yerine getirmeleri halinde başvuru yaparak eğitim yardımı ödemesi alabilecek. Aranan başvuru şartları arasında çocukların örgü eğitime devam ediyor olmaları ve bir ay içinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartı bulunuyor.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şartlı eğitim yardımının kesileceği durumları da açıkladı. İşte Şartlı eğitim yardımının kesilmesine yol açacak durumlar:

– Çocuğun örgün eğitim dışında bir programa geçmesi,

– Bir ay içinde okul devamsızlık süresinin 4 günü aşması,

– Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) bilgi verilmeden ikamet adresinin değiştirilmesi,

– Ailenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

– Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi,

HER AY ÖDEME VERİLECEK

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından okula giden çocuğu olan ailelere her ay düzenli olarak verilecek sosyal yardım ödemesi olarak biliniyor. Şartla eğitim yardımı miktarı öğrencinin cinsiyetine ve okul kademesine göre değişiklik gösteriyor. Öğrencilere her ay verilecek yardım miktarları şu şekilde:

– İlköğretime devam eden erkek öğrenci için: Aylık 90 TL

– İlköğretime devam eden kız öğrenci için: Aylık 100 TL

– Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için: Aylık 130 TL

– Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için: Aylık 150 TL