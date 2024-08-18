Migros’tan süt peynir yoğurt alanlar dikkat! Önemli duyuru yapıldı

Migros’tan son dakika indirim duyurusu geldi. Süt peynir yoğurt alışverişi yapacaklar dikkat. 10 gün boyunca süt ve süt ürünleri Migros’ta indirimli satılacak.

Migros Market indirim fırsatlarına devam ediyor. Ağustos ayına özel yeni Migros indirimleri duyuruldu. Süt ve süt ürünlerinin fiyatları düştü. Peki Migros’ta hangi ürünler indirim listesinde? Migros süt ve süt ürünleri fiyatları ne kadar?

Migros’ta süt ve süt ürünleri indirimleri başladı. Bugün başlayan indirimler 10 gün boyunca devam edecek. 28 Ağustos’a kadar sürecek Migros indirim listesinde peynir yoğurt süt gibi ürünler yer alıyor. İşte Migros indirimli ürünler ve fiyatları…

MİGROS’TAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ

Ağustos ayına özel indirim kampanyalarını duyurmaya devam eden Migros’ta süt ve süt ürünleri indirimi var. İndirime giren ürünler fiyatları ile dikkat çekerken kampanya 10 gün boyunca sürecek. Migros indirim listesinde yer alan ürünler ve fiyatları şöyle:

Onsüt/Başcı Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 225 g 59,95 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 1500 g: 132,95 TL

Migros market indirimleri 10 gün boyunca geçerli olacak. Ürünlere hem Migros mağazalarından hem de Migros sanal marketten ulaşabilirsiniz.