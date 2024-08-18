Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

Migros’tan süt peynir yoğurt alanlar dikkat! Önemli duyuru yapıldı

Yayınlanma:
ABONE OL

Migros’tan son dakika indirim duyurusu geldi. Süt peynir yoğurt alışverişi yapacaklar dikkat. 10 gün boyunca süt ve süt ürünleri Migros’ta indirimli satılacak.

Migros Market indirim fırsatlarına devam ediyor. Ağustos ayına özel yeni Migros indirimleri duyuruldu. Süt ve süt ürünlerinin fiyatları düştü. Peki Migros’ta hangi ürünler indirim listesinde? Migros süt ve süt ürünleri fiyatları ne kadar?

Migros’ta süt ve süt ürünleri indirimleri başladı. Bugün başlayan indirimler 10 gün boyunca devam edecek. 28 Ağustos’a kadar sürecek Migros indirim listesinde peynir yoğurt süt gibi ürünler yer alıyor. İşte Migros indirimli ürünler ve fiyatları…

MİGROS’TAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ

Ağustos ayına özel indirim kampanyalarını duyurmaya devam eden Migros’ta süt ve süt ürünleri indirimi var. İndirime giren ürünler fiyatları ile dikkat çekerken kampanya 10 gün boyunca sürecek. Migros indirim listesinde yer alan ürünler ve fiyatları şöyle:

İLGİLİ HABER Yeni EYT Şansı Çıktı! 3600-4500-7200 Primi Olan Erken Emekli Olacak

Onsüt/Başcı Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 225 g 59,95 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 1500 g: 132,95 TL

Migros market indirimleri 10 gün boyunca geçerli olacak. Ürünlere hem Migros mağazalarından hem de Migros sanal marketten ulaşabilirsiniz.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Emeklilere 29 Ekim’de Ek İkramiye Verilecek mi? Hükümetten Açıklama Geldi

Tarım Kredi İndirim Füzesini Fırlattı! 2 Günlük Dev İndirim Başladı

Milyonlarca emekliye kötü haber! O isim az evvel duyurdu

Akbank Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! 1 Milyon Liranın 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar?

Emekliye sevindirici haber: Yüzde 30 müjdesi geldi

Emeklilere Ağustos Ayında Çifte Ödeme: Zamlı Maaşlar ve Ek İkramiye Geliyor

3 malzeme ile lavabodan yayılan kötü koku derdi bitiyor!

Okula giden çocuğu olan ailelere destek ödemesi! PTT’den sadece anneler alacak

Ali Koç’a Saldıran Şüpheliye Ev Hapsi Verildi

MEB’den Öğrenci ve Öğretmenleri İlgilendiren Yeni Karar! Boş Dersler Artık Böyle Olacak

Aydemir Akbaş Galatasaray bayrağına sarılı tabutu ile son yolculuğuna uğurlanıyor

İran’da Bermuda Şort Giyen Kişi Gözaltına Alındı