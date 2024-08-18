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Maymun çiçeği salgınında en çok kimler risk altında? İlacı ve tedavisi yok

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Maymun çiçeği virüsü korkusu tüm dünyayı saldı. Peki maymun çiçeği salgınında En çok kimler risk altında?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama ile birlikte maymun çiçeği hastalığı için dünya genelinde acil durum ilan edildi. Genellikle Afrika bölgesinde görülen maymun çiçeği virüsü ilk kez İsveç’te de kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütünün bu virüsü doğrulaması ile birlikte endişelerde arttı. Peki maymun çiçeği en çok kimleri etkiliyor? Maymun çiçeği birisinde risk altında olan grup kimler?

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIYOR?

Maymun çiçeği genellikle yakın temasla buluşabiliyor. Solunum yolu ile bulaşmasının Nadir görüldüğü bildirilirken özellikle vücut sıvısı teması ile bulaş hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Maymun çiçeğinin solunum yoluyla bulaşmaması önemli bir avantaj. Ancak enfekte olan kişi ile yakın temasta bulunulması durumunda virüs hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Maymun çiçeğinin bulaş Yolları arasında cinsel ilişki, enfekte kişinin yakınında konuşmak ya da nefes almak veya cilt teması yer alıyor. Uzmanlar virüsün solunum yolu ya da gözler Burun ya da Ağız yoluyla bulaşabileceğini belirtirken aynı zamanda açık yaralarda bulaşa sebep olabiliyor.

PANDEMİ YAPMASI DÜŞÜK İHTİMAL

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Maymun çiçeği virüsü nedeniyle Maske takmak gibi bazı kısıtlamaların olabileceğini ancak büyük bir kapanma beklenmediğini belirtti. Koronavirüsü ile bulaşı daha zor olan maymun çiçeği virüsünün büyük bir pandemi yapma ihtimali de zor görünüyor.

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EN ÇOK RİSK ALTINDA OLAN GRUP KİMLER?

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Maymun çiçeği hastalığının İnsan vücudunda çoğu almayacak şekilde değiştirilmiş virüs içeren modifiye edilmiş bir Ankara şusu aşısının mevcut olduğunu belirtti. Bu aşının 18 yaş üstü kişiler için en az 28 gün arayla iki doz olarak verilebildiğini belirten Yılancıoğlu, Yeni doğan bebeklerin, hamilelerin, çocukların, Altay atan bağışıklık yetersizliği olan kişilerin, yaşlıların ve Kronik hastalığı olanların risk altında olabileceğini söyledi.

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