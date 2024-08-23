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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Ara Tatil ve Kayıt Parası İddialarına Yanıt: “Tatilin Kalkması Gündemimizde Değil”

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasına kısa bir süre kala, ara tatil düzenlemesi ve devlet okullarında kayıt parası alındığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, tatil sürecinin kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını ve kayıt parası konusunda yanlış uygulamalar varsa gereğinin yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, yeni eğitim-öğretim yılına dair önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasının erteleneceği iddialarını reddeden Tekin, ara tatiller ve kayıt parası konusuna da açıklık getirdi. Bakan Tekin, ayrıca öğretmen atamaları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında da bilgi verdi.

OKULLARIN AÇILMASI VE ARA TATİLLER

Bakan Tekin, okulların açılış tarihinin erteleneceğine dair spekülasyonları reddederek, yeni eğitim-öğretim yılının planlandığı gibi 9 Eylül 2024’te başlayacağını vurguladı. Öğretmenlerin seminer döneminin 2 Eylül’de başlayacağını belirten Tekin, okullara yeni başlayan öğrencilerin de aynı hafta içinde oryantasyon sürecine gireceklerini ifade etti.

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Ara tatillerin kaldırılmasına yönelik iddiaları da değerlendiren Tekin, bu konuda herhangi bir değişiklik düşünmediklerini söyledi. “Ara tatillerin kasım ve nisanda olacağı daha önce açıklandı ve bu konuda herhangi bir değişiklik gündemimizde yok,” dedi. Tatil dönemlerinde öğretmenlerin seminer faaliyetlerini yüz yüze yapacağını belirten Tekin, öğrencilerin tatil süresinin korunacağını vurguladı.

KAYIT PARASI İDDİALARI

Devlet okullarında kayıt parası alındığı iddiaları hakkında da konuşan Tekin, bu konuda hassas olduklarını belirtti. İlk ve ortaokullarda öğrencilerin adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle otomatik olarak kaydedildiğini, liselerde ise büyük oranda sınavla yerleştirildiğini hatırlattı. Velilerin, adresleri dışında bir okula çocuklarını kaydettirmek istediklerinde bazı sorunlarla karşılaştıklarını belirten Tekin, okul müdürlerini zan altında bırakacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Yanlış uygulamalar varsa gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti. Atamaların yüzde 50 mülakat notu ve yüzde 50 KPSS notu üzerinden yapılacağını ifade eden Tekin, bu konuda yargıya taşınan davaların sonucunu beklediklerini söyledi. Danıştay’ın kararının ardından atama sürecinin netleşeceğini belirten Tekin, mülakat sürecinin tamamen elektronik ortamda kayıt altına alındığını ve herhangi bir müdahalenin olmadığını vurguladı.

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Merve Aydın
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