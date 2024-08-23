Mekke ve Medine’deki Türk Okulları Yeniden Açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine şehirlerinde bulunan Türk okullarının, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılacağını duyurdu. Bu karar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yürütülen diplomatik temaslar sonucunda alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine şehirlerinde kapatılan Türk okullarının, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı. Bakanlık, bu önemli kararın Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik görüşmeler ve girişimler sonucunda alındığını belirtti.
Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde bulunan Türk okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı. Ancak, Türkiye’nin diplomatik çabaları ve MEB’in girişimleriyle bu okullardan bazıları yeniden açılma sürecine girdi.
İki ülke makamlarının temasları sonucunda, Mekke ve Medine şehirlerindeki Türk okullarının da 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılmasına karar verildi. Bakanlık, bu okullara öğrenci kabulü ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalara başlanıldığını duyurdu.
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