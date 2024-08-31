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Av yasağı bitiyor! Balıkçılar vira bismillah diyecek

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2024-2025 balık avlama sezonu açılıyor. Bu akşam düzenlenecek olan 2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek törenle bu akşam başlıyor. Balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle “vira bismillah” diyerek denize açılacak.

Türkiye’de denizlerden su ürünleri avlanma sezonu, 31 Ağustos akşamı İstanbul’da düzenlenecek törenle resmen açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu’nun açılışı, balıkçılar için büyük bir heyecan kaynağı. Sezonun başlamasıyla birlikte, ülke genelindeki balıkçılar denize açılarak avlanmaya başlayacak.

AV YASAĞI SONA ERİYOR

Türkiye genelinde denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, bu gece sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bu yasak, balık popülasyonunu koruma ve sürdürülebilir avcılığı teşvik etme amacı taşıyor. Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle birlikte “vira bismillah” diyerek denize açılacak ve yeni sezona başlayacak.

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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILAR İÇİN SEZONUN ÖNEMİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da açılacağını belirtti. Özellikle küçük ölçekli balıkçılar, av sezonunun açılmasıyla birlikte denize açılarak geleneksel yöntemlerle avlanmaya başlayacaklar. 15-31 Ağustos tarihleri arasında küçük ölçekli balıkçılara palamut avlaması için verilen izin kapsamında çapariyle avlanan balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

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Merve Aydın
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