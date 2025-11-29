Kartal Gazetesi

Anasayfa » Genel » Papa’nın İznik ayini siyasi gerginlik yarattı: MHP’den çok sert tepki

Papa’nın İznik ayini siyasi gerginlik yarattı: MHP’den çok sert tepki

Papa 14. Leo’nun, 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı için İznik’te düzenlediği ayine katılması MHP’de büyük rahatsızlık yarattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ziyaretin “tarihi ve dini ayrışmaları kaşıdığı” gerekçesiyle sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici
Papa’nın İznik ayini siyasi gerginlik yarattı: MHP’den çok sert tepki

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti, 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı kapsamında İznik’te gerçekleştirilen ayinle birlikte siyasi tartışmaların odağına yerleşti. Papa’nın hem İznik’teki programı hem de İstanbul’daki temasları sürerken, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ziyarete yönelik dikkat çekici eleştiriler geldi.

MHP: “TARİHİ AYRIŞMALARI KAŞIYAN BİR ZİYARET”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Papa’nın Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.
Yalçın, Papa 14. Leo’nun 27 Kasım–2 Aralık tarihleri arasındaki programının “Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içerdiğini” ve ziyaretin bir “şov niteliğine büründüğünü” savundu.

Yalçın, özellikle İznik’te düzenlenen ayine dikkat çekerek, 325 yılında gerçekleştirilen 1. İznik Konsili’nin yeniden canlandırılmasının kamuoyunda rahatsızlığa neden olduğunu vurguladı.
MHP’li Yalçın, “Hristiyan âleminin birleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi topraklarda yapılan bu ayin maksatlıdır” değerlendirmesinde bulundu.

PAPA’NIN TÜRKİYE PROGRAMI: SULTANAHMET’TEN MOR EFREM’E

Papa 14. Leo, İznik’teki ayinin ardından İstanbul’a geçerek temaslarını sürdürdü.
Cumartesi sabahı Sultanahmet Camisi’ni ziyaret eden Papa, ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde Hristiyan cemaat temsilcileriyle bir araya geldi.

Papa’nın programı, hem dini hem diplomatik açıdan yoğun temaslara sahne olurken, özellikle İznik’teki görüntüler iç politikada tartışma konusu haline geldi.

BAHÇELİ’DEN KURULUŞ ORHAN DİZİSİNE ÖVGÜ TELEFONU

MHP cephesinden dikkat çeken bir başka açıklama ise parti lideri Devlet Bahçeli’nin bir televizyon dizisine yönelik değerlendirmesi oldu.
Semih Yalçın’ın aktardığına göre Bahçeli, ATV’de yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı telefonla arayarak projeyi tebrik etti.

Bahçeli’nin, diziyi “Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası için önemli, öğretici ve uyarıcı bir çalışma” olarak nitelendirdiği; ayrıca yapımı yakından takip ettiğini ifade ettiği bildirildi.

PAPA’NIN AYİNİ VE SİYASİ YANKILAR

Papa 14. Leo’nun İznik’e gelişi, Türkiye’de hem dini hem siyasi açıdan dikkatle izlenirken, MHP’den gelen sert tepki tartışmanın dozunu artırdı.
Ziyaretin kalan programı takip edilirken, Türkiye’deki siyasi etkilerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

