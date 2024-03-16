8 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitiren Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı

Geçtiğimiz sene Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı. Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete ile yenir bir aşka yelken açtı. İşte detaylar…

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, gönlünü birine kaptırdı. Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

2015 senesinde nikah masasına oturarak evlendiği bir çocuğun babası olan meslektaşı Bülent Şakrak ile geçtiğimiz sene 15 dakika süren duruşma ile evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete’ye kaptırdı. Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Sakla Beni dizisinde Filiz karakterine hayat veren ve vermiş olduğu kilolar ile son dönemde sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bir süre önce radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından 8 ay sonra yeni bir ilişkiye adım atım Ceyda Düvenci, yeni ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmış olduğu iddialarının ardından sessizliğini koruyan Ceyda Düvenci’den şuana kadar konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Daha önce özel hayattı ile ilgili açıklama yapan Ceyda Düvenci, “ Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım” ifadelerini kullanmıştı.