İstanbul Kadıköy’de Kemal Sunal müzesi açıldı! Müze açılışı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı

Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemal Sunal Müzesi açıldı. Müzenin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Müze açılışında Kemal Sunal’ın eşi ve kızı da vardı.
Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kemal Sunal Müzesi açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açılış konuşmasında, herkesi hem düşündüren hem de aynı zamanda yüzünü güldüren çok değerli bir sanatçımızın müzesini açıyor olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Ekrem İmamoğlu çok değerli bir iş yaptıklarından bahsederek, “ Bu fikri bana ilk kez açıp, heyecanla karşılamama vesile olan Sunay Akın’a hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bana dedi ki ‘böyle böyle bir şey var’. Tabii heyecanla karşıladım. Sonra bir araya geldik, ilginç bir şey oldu. Bu konular konuşuldu, edildi ve sonra buluştuk. Sağ olsun, yemek diye gittik ama Gül abla sadece kahveyle bizi uğurladı” dedi.
Ekrem İmamoğlu’nun ardından ise Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, “ Dondurma yedirdim” diyerek cevap verdi. Ekrem İmamoğlu cevap olarak, “ Hatırlamıyorum. Yemekten bahsediyoruz, dondurmayla bizi yollayacak. Neyse…” ifadesini kullandı.
Ekrem İmamoğlu Kadıköy’de müze binasından bahsettiğini anlatarak, “ Konuşurken ben de burada böyle bir binadan bahsettim. Meğerse öyle bir parkı ve öyle bir binayı tariflermişim ki, rahmetli Kemal Sunal’ın aslında evini tarif etmişim kader ya. Annem der, ‘Allah seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın.’ Demek Kemal Sunal da iyi adam, ben de iyi adam… Birbirimizi böyle bulmuşuz ve adreslemişiz yani.” İlçeyle ilgili anısını aktaran İmamoğlu, “Ben de burada büyüdüm. Benim aslında 5-6 yılım Göztepe’nin içinde geçti. Sonra eşim beni ikna edince evlenmeye, mecburen evlendik” ifadelerini kullandı.
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