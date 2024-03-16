Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Lil Jon, İslam dinini seçti! Ramazan ayında Müslüman oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Lil Jon, İslam dinini seçti. Lil Jon, Razaman ayında Arapça ve İngilizce şehadet getirerek Müslüman oldu. İşte detaylar…

Dünyaca ünlü Amerikalı prodüktör ve rapçi Lil Jon, İslam dinini seçerek California’da bir camide Arapça ve İngilizce şehadet getirerek Müslüman oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Lil Jon’un şehadet getirdiği anlar görüldü.

Amerikalı prodüktör ve rapçi Lil Jon, California eyaletinde bulunan bir camide İngilizce ve Arapça şehadet getirerek Müslüman oldu. Ünlü Amerikalı rapçi Ramazan ayında İslam dinini seçti. Cuma namazı öncesinde Los Angeles kentinde bulunan Fahat Camisi’ne gelen Lil Jon, kalabalık bir cemaat şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan ederek Müslüman oldu.

Amerikalı ünlü rapçinin cami imamının yönlendirmesi ile önce Arapça ve ardından İngilizce şehadet getirdiği anların videosu sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

1972 yılında Georgia eyaletinin Atlanta kentinde doğan ve asıl adı Jonathan H. Smith olan ünlü rapçi Lil Jon, 2000’li senelerin başında hip hop alt türünün tanıtımında öncü isim olması ile tanınıyor. 1 milyondan fazla sosyal medya hesabında takipçisi olan Lil Jon, mistik inançlara karşı ilgi duyması ile biliniyor. Ünlü rapçinin kısa zaman önce çıkarmış olduğu meditasyon albümü sevenlerinin büyük ilgisini toplamıştı.

Amerikalı aktivist ve yazar Shaun King’in sonrasında ramazan ayının ilk hafatasında İslam dinini seçerek Müslüman olan ikinci Amerikalı’da ünlü rapçi Lil Jon oldu.