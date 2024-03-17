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Devlet Mart’ta 4.747 TL yatıracak: Doğum tarihi sonu 1- 9 olanlar ATM’den o tarihte çekecek!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Mart ayı ödemeleri açıklandı. 4 bin 747 TL ödemeler için doğum tarihi son rakamına göre tarihler açıklandı. İşte Mart ayı sosyal yardım ödemesine dair ayrıntılar haberimizde…

Vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan sosyal yardım ödemeleri zamlı olarak 2024 yılında yatmaya devam ediyor. Temmuz 2023 – Ocak 2024 tarihleri için hesaplanan 6 aylık enflasyon oranına göre maaşlar, vergiler, sosyal yardım ödemeleri ve benzeri birçok ödeme arttırıldı. Memur ve memur maaşlarına göre sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. 4 bin 747 TL olarak hak sahiplerine yatan ödeme zamlı olarak hesaplara geçecek. Sosyal yardım Mart 2024 ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı da belirlendi. İşte Mart 2024 sosyal yardım ödemesi tarihleri ve detaylar…

ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ MART’TA YATIYOR

Maaşlarla birlikte arttırılan sosyal yardım ödemelerinden birisi de 65 yaşını dolduran vatandaşlar için gerçekleştirildi. 2024 yılında 3 ayda bir yatmaya devam edecek olan 65 yaş aylığı için vatandaşlar araştırmalarına başladı.  Zamlı olarak yatacak Mart 65 yaş aylığı ödemelerine dair araştırmalar her gün artarken tarihler de belirlendi. Peki, 65 yaş aylığı 2024 ne kadar? 2024 Mart 65 yaş aylığı ne zaman yatacak? 65 yaş aylığı Mart 2024 ödemeleri yattı mı?

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2024 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

2024 yılında artan maaş ve vergi ödemelerine ek olarak sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. Zamlanan ödemeler arasında 65 yaş aylığı da yer alıyor. 2023 yılında son olarak 3 bin 184 TL yatan yaşlılık aylıkları 2024 yılında 4 bin 747 lira 80 kuruşa arttırıldı. Şartları taşıyan vatandaşlar zamlı ödemelerini Mart ayında almaya devam ederken birçok vatandaş da yeni başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, 65 yaş aylığı başvuru şartları neler? 65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU VE ŞARTLARI

65 yaş aylığından yararlanmak isteyen vatandaşlar için ilk şart 65 yaşını doldurmuş olmaktır. 65 yaşını dolduran vatandaşlar SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sigorta türlerinden birisine mensup olarak emekli maaşı almıyor olmalıdır. Bu şartları sağlayan ve adına SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) prim ödemesi gerçekleşmeyen vatandaşlar 2022 sayılı Kanun çerçevesinde Valilikler ile Kaymakamlıklar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek yaşlılık aylığı ödemelerinden yararlanabilir.

MART 2024 65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlılık aylığı ödemeleri Mart 2024’te de doğum tarihinin son rakamına göre hesaplara geçti. 10 gün kadar süren ödemeler Mart ayının ilk haftasından sonra hesaplara geçerek tamamlandı. Son rakamı 1 – 6 olan vatandaşlar ayın 6’sında 65 yaş aylığını alabiliyor. Başvurularını tamamlayan son rakamı 2 – 7 olanlar ise ayın 7’sinde, 3 – 8 olanlar ayın 8’inde 4 – 9 olanlar ise ayın 9’unda ödemelerini almaya devam edecek. Ödemeler yılın Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında gerçekleştiriliyor.

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ahmet keskin
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