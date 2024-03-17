Ramazan Bayramı’na özel kredilerde DEV faiz indirimi! Nakit ihtiyacına çözüm için son tarih 31 Mart!

Acil nakit ihtiyacı olan ve düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlere müjde geldi. Ramazan Bayramı’na özel bazı bankalar faiz oranlarını düşürdü. İşte nakit ihtiyacı için düşük faizli ihtiyaç kredisi…

Bankalarda meydana gelen gelişmeler vatandaşları kredi kartı kullanma ve kredi çekme gibi noktalarda zora sokuyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların düşük faizli olarak yararlanabildiği nakit avans ve kredi devri son 1 – 2 yıldır bitmiş durumda. Bankalarda yeni karar doğrultusunda uygulanan yüzde 5 ek para faizi limiti de bunların üstüne tuzu biberi oldu. Krediler, nakit avans ve kredi kartı asgari ödeme oranları artmaya devam ederken yüzde 5 altında faiz oranı kalmadı. Vatandaşların kredi çekmek için “Düşük faizli kredi veren banka” arayışları devam ederken ise Ramazan Bayramı’na özel düşük faizli kredi veren bankalar ortaya çıktı. Peki, hangi bankalar kredi faiz oranlarını düşürdü? En düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankalarda var? Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar…

2024 DÜŞÜK FAİZLİ BAYRAM KREDİSİ

2024 yılına girdiğimiz ilk aylarda açıklanan verilerle kredi kartı ve kredi kullanımlarında kısa bir sürede son yılların en büyük artışı görüldü. Vatandaşların artan borçları altında ezilmemesi adına ise bu noktada Merkez Bankası’ndan adımlar atılacağı TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklandı. Düzenleme detayları henüz açıklanmamışken bankalardaki faiz oranları da artmaya devam ediyor. Özellikle 2024 Ramazan Bayramı’na az bir süre kalırken vatandaşlar da nakit problemleri için en düşük faizli ihtiyaç kredilerini yoğun şekilde arıyor. İki banka ise faiz oranını yüzde 3,50’nin de altına çekti.

ON DİJİTAL BANKACILIKLA EN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI

ON dijital bankacılık ile vatandaşlar aradıkları en düşük faizli ihtiyaç kredisini buluyor. Tüm bankalar arasında açık ara bir farkla kredi çekerken yararlanılacak en düşük faiz imkanı ON’da sunuluyor. ON dijital bankacılık düşük faizli ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar yüzde 3,39 faizden faydalanıyor. Böylelikle kredi ödemeleri hem aylık olarak hem de toplam geri ödeme tutarı olarak en düşük seviyede gerçekleştiriliyor.

ON dijital bankacılıktan yararlanarak 30 bin TL’yi 12 ay vadeli çekmek isteyen vatandaşlar için yüzde 3,39 faiz oranıyla aylık ödeme miktarı 3.272,51 TL, toplam ödenecek tutar ise 39.270,12 TL olarak gerçekleştiriliyor.

FİBABANKA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Fibabanka ile düşük faizli ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için yüzde 3,48 oranında faiz oranı açıklandı. Bu faiz oranı ile çekilecek 30 bin TL nakit ihtiyacı için aylık ödeme miktarı 3.294,50 TL olarak gerçekleşiyor. Yüzde 3,48 faiz oranıyla 12 ay vadeli ödenecek 30 bin TL’nin toplam geri ödemesi ise bu durumda 39.706,50 TL hesaplanıyor.