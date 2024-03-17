Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel

İstanbul’da Trajik Kaza: Kuryenin Ailesi Adalet Peşinde

Yayınlanma:
ABONE OL

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motokuriyenin Ailesi Adalet istiyor.

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen ve bir motokuryenin hayatını kaybettiği kaza sonrası aile adalet arayışına girdi. Otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren aile, adalet çağrısında bulundu.

KAZA ANI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Beşiktaş’ta, motokurye Anıl Abdullah Gül’ün (27) yaşamını yitirdiği kaza, Çırağan Caddesi’nde 9 Mart akşamı gerçekleşti. Kazada, Gül önce bir otomobile ardından bir İETT otobüsüne çarparak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Tunca Ç.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, Gül’ün ailesi ve yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

İLGİLİ HABER Zonguldak’ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocaklarına Operasyon: 3 Ocağa Kapatma

AİLENİN ADALET ARAYIŞI

Kazada oğlunu kaybeden baba Hasan Gül, “Ben çocuklarımı kazada ölsün diye büyütmedim. Adalet istiyorum” diyerek duygularını ifade etti. Aile, kazada kusurlu bulunan sürücülerin adalete teslim edilmesini talep ediyor.

KAZANIN DETAYLARI VE İTİRAZLAR

Anıl Abdullah Gül’ün halası Gülşen Gül, ailenin yaşadığı derin acıyı ve adalet talebini vurguladı. “Biz Anıl adına adalet istiyoruz” diyen Gül, yaşanan kaza sonrası ailenin büyük bir yıkım yaşadığını belirtti.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Genel
17 Mart 2024
Duşakabindeki kireç ve su lekelerini temizlemek için doğal yöntemler

Duşakabindeki inatçı kireç ve su lekelerini kimyasal madde kullanmadan temizlemek ister misiniz? İşte duşakabini pırıl pırıl yapacak doğal yöntemler… Duşakabindeki kireç ve su lekeleri, sık karşılaşılan ve temizlenmesi gereken sorunlardan biridir. Kimyasal temizleyiciler yerine çevre dostu ve sağlığa zararsız doğal yöntemlerle bu lekeleri temizlemek mümkündür. İşte duşakabininizdeki kireç ve su lekelerini temizlemek için kullanabileceğiniz birkaç […]

Başkan Yüksel’in, Kartal için “Gelecek Vizyonu” temasıyla yeni proje ve yatırımları
Basında Kartal
16 Mart 2024
Başkan Yüksel’in, Kartal için “Gelecek Vizyonu” temasıyla yeni proje ve yatırımları

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Kartal’ın Gelecek Vizyonu’nu proje lansman toplantısıyla açıkladı. Kartal için hayata geçireceği çalışma ve projeleri anlattı. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen program öncesinde Kartallı komşuları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Yüksel, sonrasında ise ilk olarak 5 yıllık görev süresinde gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra yaptığı hizmetler […]

Genel
16 Mart 2024
Meteoroloji’den 5 Bölgeye Sağanak ve Kar Uyarısı: İstanbul’da Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 5 bölgesinde sağanak yağış ve kar bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar ve alınması gereken önlemler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 bölge için sağanak yağış ve kar uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ülke genelinde yağışların etkili olacağı belirtilirken, İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde […]

Genel
15 Mart 2024
Emeklilik yaşı 6 yıl öne çekiliyor! Yıl şartı yok, prim yeterli

Erken emeklilik için 3 madde çıktı. Bu şartlara uygun olanlar için emeklilik yaşı 2-3 yıl düşüyor. İşte yeni erken emeklilik formülleri… Türkiye’de erken emeklilik imkanları SSK ve Bağ-Kur’lu çalışanlar tarafından merakla araştırılıyor. EYT’yi kaçıran milyonlarca kişi daha erken yaşta emekli olabilmek adına SGK’nın hazırladığı yeni düzenlemeleri öğrenmek istiyor. Emeklilik yaşını öne çekecek 3 formül SGK […]

Ramazan Bayramı’na özel kredilerde DEV faiz indirimi! Nakit ihtiyacına çözüm için son tarih 31 Mart!

Birisi siz olabilirsiniz: Eksik primi olana düzenleme çıktı! 1 milyon 500 vatandaşa erken emeklilik!

Evladı askerde olan ailelere 4.800 TL ödeme yatacak! E-Devlet’ten başvurulacak

Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Lil Jon, İslam dinini seçti! Ramazan ayında Müslüman oldu

Sıfır Faizli Kredi Kampanyası: 30 Bin TL’ye Varan Fırsatlar

EYT Sürprizi! Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarına Müjdeli Haber