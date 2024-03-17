İstanbul’da Trajik Kaza: Kuryenin Ailesi Adalet Peşinde

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motokuriyenin Ailesi Adalet istiyor.
İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen ve bir motokuryenin hayatını kaybettiği kaza sonrası aile adalet arayışına girdi. Otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren aile, adalet çağrısında bulundu.
Beşiktaş’ta, motokurye Anıl Abdullah Gül’ün (27) yaşamını yitirdiği kaza, Çırağan Caddesi’nde 9 Mart akşamı gerçekleşti. Kazada, Gül önce bir otomobile ardından bir İETT otobüsüne çarparak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Tunca Ç.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, Gül’ün ailesi ve yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.
Kazada oğlunu kaybeden baba Hasan Gül, “Ben çocuklarımı kazada ölsün diye büyütmedim. Adalet istiyorum” diyerek duygularını ifade etti. Aile, kazada kusurlu bulunan sürücülerin adalete teslim edilmesini talep ediyor.
Anıl Abdullah Gül’ün halası Gülşen Gül, ailenin yaşadığı derin acıyı ve adalet talebini vurguladı. “Biz Anıl adına adalet istiyoruz” diyen Gül, yaşanan kaza sonrası ailenin büyük bir yıkım yaşadığını belirtti.
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