Zonguldak’ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocaklarına Operasyon: 3 Ocağa Kapatma

Zonguldak ilinde yürütülen denetimler sonucunda, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.
Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kilimli ilçesinde yaptığı denetimlerde, üç maden ocağının ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda ocaklar, gerekli yasal işlemlerin ardından kapatma kararı alındı.
Kapatılan maden ocaklarında bir vagon, toplamda 15 ton kömür ve 70 metre uzunluğunda ray ele geçirildi. Bu malzemeler, maden ocaklarının orman sınırları içinde bulunması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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