Zonguldak’ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocaklarına Operasyon: 3 Ocağa Kapatma

Zonguldak ilinde yürütülen denetimler sonucunda, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.

JANDARMA EKİPLERİNİN TESPİTİYLE OCAKLAR KAPATILDI

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kilimli ilçesinde yaptığı denetimlerde, üç maden ocağının ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda ocaklar, gerekli yasal işlemlerin ardından kapatma kararı alındı.

OCAKLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

Kapatılan maden ocaklarında bir vagon, toplamda 15 ton kömür ve 70 metre uzunluğunda ray ele geçirildi. Bu malzemeler, maden ocaklarının orman sınırları içinde bulunması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

TTK EKİPLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN OPERASYON

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.