İşi olmayanlara cep harçlığı: Aylık 7.940 TL devlet yatıracak! Şartlar belirlendi

İşi olmayan vatandaşlar için her ay cep harçlığı hesaplara yatacak. Aylık 7 bin 940 TL ödenecek devlet desteğinin şartları belli oldu. İşte ayrıntılar…
Ülkemizde belirlenen yasalar çerçevesinde her kesimden vatandaş için çeşitli destekler yapılıyor. Yapılan desteklerin bazıları aylık, bazıları tek seferlik, bazıları düzenli aralıklarla yapılırken bazı ödemeler için de belirli zaman dönemleri bulunabiliyor. Çalışmayan vatandaşlar için belirlenen şartlar çerçevesinde aylık 7 bin 940 TL sağlanan minimum ödeme de bunlardan birisi. Dönemsel olarak vatandaşlar için sağlanan destek her ay hesaplara yatıyor.
2024 yılında zamlanan maaşlarla birlikte işsizlik ödeneğinde de artı yapıldı. Belirli şartları yerine getiren tüm vatandaşlar işsizlik maaşı alarak işsiz kaldıkları süreçte iş aramaya devam ederken maddi olarak problem yaşamıyor. İşsizlik ödeneği fonundan sağlanan ödemeler vatandaşların maaşlarının olmadığı süreçte iş arayışlarına devam ederken temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Aylık işsizlik ödeneği alma hakkı olan vatandaşlara ayrıca genel sağlık sigortasından yararlanma, yeni iş bulma ve meslek edindirme kurslarından faydalanma hakkı da veriliyor. Peki, işsizlik maaşı kimlere yatar? İşsizlik ödeneği şartları neler? 2024 yılı işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik ödeneği ne kadar süreyle yatıyor?
İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşların kendi kusurları ya da istekleriyle işten ayrılmaması halinde bu destekten yararlanma hakları vardır. İşyerinden ayrılmadan önce 120 gün hizmet akdi bulunan vatandaşlar diğer şartları da sağlaması halinde işsizlik ödeneği başvurusu yapabilirler. Bunun için son 3 yılda 600 gün prim ödemelerinin gerçekleşmiş olması ve başvurunun işten ayrılma gününden sonraki 30 gün içinde yapılması gerekir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar işsizlik ödeneği başvurusunu www.iskur.gov.tr adresinden geçekleştirebiliyor.
2024 işsizlik maaşı zamlarının ardından işten ayrılmadan önce son 4 ay çalışan vatandaşlar 7.940,27 TL aylık ödeme alıyor. 25 bin TL ile son 4 ay çalışmış olanlar 9.924,10 TL, 41 bin TL ile çalışanlar ise aylık 15.880,54 TL işsizlik ödeneği alma hakkından yararlanabiliyor. Yapılan işsizlik ödeneğinden ise herhangi bir kesinti yapılmıyor. Çalışmayan vatandaşlar işsizlik maaşlarını PTTBank aracılığı ile ya da başvuru esnasında belirttikleri IBAN üzerinden alabiliyor.
Sigortalı çalışma gün sayısına göre işsizlik maaşının ne kadar süreyle yatacağı belirleniyor. En az 180 gün yatan işsizlik ödeneği, en fazla ise 300 gün süreyle hesaplara aktarılıyor. En az 6 ay, en fazla 10 ay hesaplara yatıyor. 600 gün sigortalı olanlara 6 ay, 900 gün sigortası yatmış olanlara 8 ay, 1080 gün sigortalı olanlara ise 10 ay süreyle 2024 işsizlik ödeneği maaş çerçevesinde hesaplanan prime esas kazanç üzerinden belirlenerek sağlanıyor.
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