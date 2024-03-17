Emeklilik Yolunda Büyük Fırsat: Primsiz Emeklilik İmkanı

Türkiye’de erken emeklilik hayali Kuran Milyonlarca kişi var. Bazı özel durumu olanlar için SGK tarafından primsiz emeklilik fırsatı sunuluyor. Peki kimler primsiz emekli olabilir?

Erken emeklilik, SSK ve bağ-kur fark etmez çalışma hayatının içinde olan her birey için çok önemli. Daha erken yaşta emekli olmak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen koşulları ve yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. Özellikle eyt’yi kaçıranlar yeni erken emeklilik imkanlarını yakalamak için son gelişmeleri öğrenmek istiyor. SGK’dan özel durumu olan bazı vatandaşlara erken emeklilik fırsatı veriliyor. Özellikle vergisiz ve pirinçsiz erken emeklilik birçok kişinin daha erken yaşta emekli olmasına imkan tanıyor. Peki primsiz erken emeklilik günleri kapsıyor?

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren primsiz emeklilik konusu, Anayasa Mahkemesi’nin son kararı ile yeni bir boyut kazandı. İşte bu kararın detayları ve malulen emeklilikle ilgili bilinmesi gerekenler…

PRİMSİZ EMEKLİLİK İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Devlet tarafından sağlanan primsiz emeklilik imkanı, görevleri esnasında yaralanan askerler, erbaşlar, güvenlik korucuları, terör mağdurları ve aileleri için geçerli. Ayrıca, iş kazası, meslek hastalıkları veya belirli hastalıklar sonucu çalışma yeteneğini yitiren bireyler de malulen emeklilik hakkından yararlanabilir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim ödeme şartı bulunmakta. Ancak, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede engelli bireyler için bu 10 yıllık sigortalılık süresi aranmamakta, yalnızca 1800 gün prim ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.

SAĞLIK PROBLEMİ OLANLAR NE YAPMALI?

Sağlık sorunları nedeniyle çalışma yeteneğini kısmen veya tamamen kaybeden sigortalılar, sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüklerine başvurarak malulen emeklilik işlemlerini başlatabilir. Süreç, detaylı bir sağlık raporu alınması ve bu raporun sosyal güvenlik kurumlarına sunulmasıyla devam eder.

MALULEN EMEKLİLİKTE KURUM FARKI VAR MI?

Malulen emeklilikte SSK, Bağ-Kur veya diğer sigorta türleri arasında bir ayrım yoktur. Her sigortalı, sağlık durumu ve çalışma yeteneğini yitirmesi durumunda malulen emeklilik hakkına sahiptir.

ENGELLİLİK HAKKI İLE EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Evet, malulen emeklilik şartlarını karşılayamayan engelliler, engellilik hakkıyla emeklilik imkanından yararlanabilirler. Bu süreç için gerekli sağlık raporları ve vergi indirimleri, ilgili devlet kurumlarından alınabilir.

Primsiz ve vergisiz emeklilik, çalışma hayatının zorlu koşulları karşısında bireylere sunulan önemli bir fırsat. Bu haklardan yararlanmak için gerekli şartları yerine getirmek ve süreci doğru bir şekilde yönetmek büyük önem taşıyor.