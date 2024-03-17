Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

2 litrelik Ayçiçek yağı BEDAVA! Şaka değil, gerçek

Yayınlanma:
ABONE OL

Dev ayçiçek yağı kampanyası başladı: bedava yağ fırsatını kaçırmayın!

Türkiye’de yaşanan fiyat artışlarının ardından vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki rekor artışların yaşandığı bu dönemde, Bizim Toptan Market’ten dev bir kampanya duyurusu yapıldı. “Ramazan’a Hoş Geldin” temasıyla başlatılan bu kampanya kapsamında binlerce kişiye 2 litrelik ayçiçek yağı bedava olarak dağıtılacak.

BEDAVA AYÇİÇEK YAĞI NASIL ALINIR?

Kampanyadan yararlanmanın tek şartı var: 1.000 TL ve üzerinde alışveriş yapmak. Bu şartı yerine getiren herkes, kampanya stokları tükenene kadar 2 litrelik Ona veya Bizim Ayçiçek Yağını ücretsiz olarak alabilecek.

Kampanya Detayları ve Son Katılım Tarihi

İLGİLİ HABER İşi olmayanlara cep harçlığı: Aylık 7.940 TL devlet yatıracak! Şartlar belirlendi

Kampanya: Ramazan’a Hoş Geldin

Ürün: 2 Litrelik Ayçiçek Yağı (Ona veya Bizim)

Katılım Şartı: 1.000 TL ve üzeri alışveriş

Son Katılım Tarihi: 9 Nisan

Bizim Toptan Market’in bu cazip kampanyası, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlıyor. Yaşanan ekonomik zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, bu tür kampanyalar vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

DUYAN MARKETLERE AKIN EDİYOR

Kampanya duyurulduğu andan itibaren vatandaşların büyük ilgisini çekti. Ayçiçek yağında yaşanan fiyat artışları nedeniyle bu tür fırsatlar, özellikle ramazan ayında büyük bir kolaylık sağlıyor. Kampanyanın geçerli olduğu süre boyunca, stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın ve bu fırsatı kaçırmayın.

Not: Kampanya katılım şartları ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için Bizim Toptan Market’in resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubesine başvurabilirsiniz.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
17 Mart 2024
Devlet Mart’ta 4.747 TL yatıracak: Doğum tarihi sonu 1- 9 olanlar ATM’den o tarihte çekecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Mart ayı ödemeleri açıklandı. 4 bin 747 TL ödemeler için doğum tarihi son rakamına göre tarihler açıklandı. İşte Mart ayı sosyal yardım ödemesine dair ayrıntılar haberimizde… Vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan sosyal yardım ödemeleri zamlı olarak 2024 yılında yatmaya devam ediyor. Temmuz 2023 – Ocak 2024 tarihleri için […]

Ekonomi
17 Mart 2024
Ramazan Bayramı’na özel kredilerde DEV faiz indirimi! Nakit ihtiyacına çözüm için son tarih 31 Mart!

Acil nakit ihtiyacı olan ve düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlere müjde geldi. Ramazan Bayramı’na özel bazı bankalar faiz oranlarını düşürdü. İşte nakit ihtiyacı için düşük faizli ihtiyaç kredisi… Bankalarda meydana gelen gelişmeler vatandaşları kredi kartı kullanma ve kredi çekme gibi noktalarda zora sokuyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların düşük faizli olarak yararlanabildiği nakit avans […]

Ekonomi
17 Mart 2024
Birisi siz olabilirsiniz: Eksik primi olana düzenleme çıktı! 1 milyon 500 vatandaşa erken emeklilik!

1 milyon 500 bine kadar vatandaş erken emeklilikten faydalanacak. Eksik primi olanlara erken emeklilik kapısı açıldı. İşte erken emeklilik detayları… Ülkemizdeki emeklilik sistemi geçtiğimiz yıl büyük bir hareketlenmeye yaşamaya başladı. Uzun süredir EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin yasalaşması bekleniyordu. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi başlamış olan vatandaşların yanı sıra 8 Eylül 1999 sonrası sigorta […]

Ekonomi
17 Mart 2024
Evladı askerde olan ailelere 4.800 TL ödeme yatacak! E-Devlet’ten başvurulacak

Evladı askerde olan aileler için sosyal yardım ödemesi yatıyor. 4 bin 800 TL ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet’ten başvuracak. İşte askere gidenlerin ailelerine yapılan devlet desteği detayları… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ülkemizdeki hanelere birçok destek programı hali hazırda devam ediyor. Hali hazırda devam eden sosyal yardım ödemeleri 2024 yılında zamlı şekilde yatarken yeni destekler […]

18 Mart yarın okul var mı? Yarın okullar tatil mi 18 Mart 2024

D vitamini eksikliği belirtileri

Emeklilik Yolunda Büyük Fırsat: Primsiz Emeklilik İmkanı

Ogeday Girişken Survivor’ı bıraktı mı? Pılını pırtını toplayıp gitti

İstanbul’da Trajik Kaza: Kuryenin Ailesi Adalet Peşinde

Zonguldak’ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocaklarına Operasyon: 3 Ocağa Kapatma