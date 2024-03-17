2 litrelik Ayçiçek yağı BEDAVA! Şaka değil, gerçek

Dev ayçiçek yağı kampanyası başladı: bedava yağ fırsatını kaçırmayın!

Türkiye’de yaşanan fiyat artışlarının ardından vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki rekor artışların yaşandığı bu dönemde, Bizim Toptan Market’ten dev bir kampanya duyurusu yapıldı. “Ramazan’a Hoş Geldin” temasıyla başlatılan bu kampanya kapsamında binlerce kişiye 2 litrelik ayçiçek yağı bedava olarak dağıtılacak.

BEDAVA AYÇİÇEK YAĞI NASIL ALINIR?

Kampanyadan yararlanmanın tek şartı var: 1.000 TL ve üzerinde alışveriş yapmak. Bu şartı yerine getiren herkes, kampanya stokları tükenene kadar 2 litrelik Ona veya Bizim Ayçiçek Yağını ücretsiz olarak alabilecek.

Kampanya Detayları ve Son Katılım Tarihi

Kampanya: Ramazan’a Hoş Geldin

Ürün: 2 Litrelik Ayçiçek Yağı (Ona veya Bizim)

Katılım Şartı: 1.000 TL ve üzeri alışveriş

Son Katılım Tarihi: 9 Nisan

Bizim Toptan Market’in bu cazip kampanyası, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlıyor. Yaşanan ekonomik zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, bu tür kampanyalar vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

DUYAN MARKETLERE AKIN EDİYOR

Kampanya duyurulduğu andan itibaren vatandaşların büyük ilgisini çekti. Ayçiçek yağında yaşanan fiyat artışları nedeniyle bu tür fırsatlar, özellikle ramazan ayında büyük bir kolaylık sağlıyor. Kampanyanın geçerli olduğu süre boyunca, stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın ve bu fırsatı kaçırmayın.

Not: Kampanya katılım şartları ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için Bizim Toptan Market’in resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubesine başvurabilirsiniz.