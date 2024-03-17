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700 Bin TL Hibe Verilecek! Devletten Vatandaşa Büyük JEST Geldi

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Devletten evini yenilemek isteyen vatandaşa büyük jest geldi. 700 bin TL hibe desteği hemen yatıyor. İşte detaylar…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen vatandaşlara sunulan destekleri 8 soruda açıkladı. İşte, kampanyaya dair tüm detaylar…

KONUT YENİLEME DESTEĞİ NE KADAR?

Devlet, konut yenileme sürecinde vatandaşlara büyük destek sağlıyor. Yapılan duyuruya göre, bir konut için sağlanacak hibe 700 bin TL, ek olarak 700 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Aynı kişiye ait diğer konutlar için ise toplam 1 milyon 400 bin TL’ye kadar kredi desteği verilecek.

İŞ YERİ YENİLEME DESTEĞİ NASIL OLACAK?

İş yerlerini yenilemek isteyenlere de benzer destekler sunuluyor. Bir iş yeri için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, ek iş yerleri için ise toplam 700 bin TL kredi desteği sağlanacak.

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KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI VAR MI?

Kampanya kapsamında kredi alacak vatandaşların gelir veya kredi puanına bakılmayacak. Bu, daha geniş bir kesimin desteklerden faydalanabilmesini sağlayacak.

KİRACILARA ÖZEL DESTEK

Kiracılara yönelik tarihte bir ilk olarak, 100 bin TL’ye kadar taşınma desteği sağlanacak. Bu destek, dönüşüm sürecinde mülk sahibi ya da kiracı fark etmeksizin taşınmazı kullanan kişiye verilecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Destek ödemeleri, hak sahipleri adına anlaşılan yüklenicilerin Emlak Katılım Bankası’ndaki hesaplarına dört taksit halinde yapılacak. Bu süreç, finansal işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapı ruhsatının alındığı tarihten itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Bu, vatandaşların yeni konutlarına taşındıktan sonra ödeme yapmaya başlamaları anlamına geliyor.

KAMPANYA KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Projede belirlenen bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanı mevcut durumun bir buçuk katını aşarsa ya da 1 Nisan 2023’ten önce yapı ruhsatı alınmışsa kampanyadan yararlanılamayacak.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ

Kredi geri ödemeleri, ruhsat alındıktan iki yıl sonra başlayacak ve maksimum 10 yıl vadede gerçekleşecek. İlk yıl faizsiz olacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı TÜFE’nin yarısı oranında güncellenerek taksitlendirilecek.

Bu kampanya, vatandaşların yaşam alanlarını güvenli ve modern hale getirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için ilgili bakanlığın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

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Merve Aydın
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