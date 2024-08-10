İstanbul Barajları Alarm Vermeye Başladı

Türkiye’de Yaz aylarının kurak ve sıcak geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarında düşüş devam ediyor. Kısa süre içinde yağış gelmemesi durumunda barajlar alarm verecek.

İstanbul’da bu yıl yaz ayları son derece yağışsız geçiyor. Bu nedenle de barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı. İSKİ tarafından bu gıcıklanan son verilere göre İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 54.52’ye düştü.

İstanbul’a su sağlayan Önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 21.79 olarak açıklanırken daha önce suyla kaplı olan alanlarda artık dolaşmak mümkün hale geldi. İstanbul barajlarının bu durumu alarm veriyor. Yaz aylarında Henüz bir yağış beklenmiyor. O sebeple de İstanbullular susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

Bugün İSKİ tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şöyle oldu:

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Ömerli %58.06

Darlık %57.67

Elmalı %61.04

Terkos %68.38

Alibeyköy %21.79

Büyükçekmece %51.97

Sazlıdere %52.41

Istrancalar %33.59

Kazandere %23.17

Papuçdere %35.03